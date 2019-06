Putin zakázal ruským aerolinkám létat do Gruzie. V reakci na krizi v Tbilisi

„Od 8. července se ruským leteckým společnostem dočasně zakazuje uskutečňovat vzdušnou přepravu občanů z území Ruské federace na území Gruzie,“ citovala z dokumentu agentura TASS.



Putinův výnos také doporučil cestovním kancelářím, aby se po dobu zákazu zdržely realizace svých zájezdů. Prezident nařídil vládě, aby napomohla ruským občanům v Gruzii s návratem do vlasti.

Ruské ministerstvo zahraničí již dříve doporučilo ruským občanům vyvarovat se cest do Gruzie.

Přímé lety do Gruzie vykonávají podle listu Vedomosti společnosti Aeroflot, Poběda, S7, Uralskije avialiniji, Utair i další firmy. Kromě nich na přímých linkách mezi Ruskem a Gruzií létá gruzínský přepravce Georgian Airways.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov označil prezidentovo rozhodnutí za vynucené opatření. Datum 8. července bylo podle mluvčího zvoleno proto, že v tuto dobu skončí většina zájezdů do Gruzie.

Protiruské protesty si vyžádaly desítky zraněných

Nepokoje v Tbilisi vyvolala ve čtvrtek návštěva ruských poslanců, z nichž jeden usedl do křesla předsedy gruzínského parlamentu. To si opozice vyložila jako provokaci. Dav demonstrantů se pokusil vtrhnout do sídla parlamentu, policie k jejich rozprášení použila slzný plyn, vodní děla i gumové projektily. Média referují o 240 zraněných a třech stovkách zatčených.



Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová později označila Rusko za „nepřítele a okupanta“ a naznačila, že v pozadí protestů stojí „pátá kolona“ Moskvy. Naopak Moskva kritizovala radikální gruzínské politiky za to, co označila za „protiruskou provokací“.

Protesty pokračovaly i v pátek, i když mezitím odstoupil předseda gruzínského parlamentu. Opozice se dožaduje demise ministra vnitra, zodpovědného za čtvrteční zásah, a vypsání předčasných voleb.