Zrůda a neřád. Gruzínský moderátor ve vysílání vulgárně urážel Putina

Gabunija začal pořad Post scriptum pro něj typickou kritikou Vladimira Putina. Při svém monologu se však rozhořčil natolik, že začal ruského prezidenta častovat velmi vulgárními výrazy. Ruského prezidenta mimo jiné označil za „neřáda“, „zrůdu“ a „psí hovno“. „Na naší krásné zemi není místa pro tak ubohé stvoření, jako jsi ty,“ prohlásil a mimo jiné Putinovi a jeho rodičům popřál, ať „hoří v pekle“.

Sprška nadávek směřovala i proti ruským obyvatelům, které Gabunija označil za „otroky“.

Sídlo Rustavi 2 v pozdních hodinách obklíčil dav lidí rozhořčených Gabunijovým chováním a televize byla podle webu Civil na několik hodin nucena přestat vysílat.

Televize se divákům za moderátorova slova, o kterých dopředu údajně neměla tušení, omluvila. I když se ředitel televize za nadávky omluvil, prohlásil také, že sdílí moderátorův názor a nepropustí jej. Televize Rustavi 2 je pokládána za blízkou bývalému prezidentovi Michailu Saakašvilimu, který svou opoziční stranu vede z exilu.

Gabunijův monolog odsoudila také prezidentka Gruzie Salome Zurabišviliová, která jej označila za protistátní provokaci, jejímž cílem je podle ní buď vyvolání nové války, nebo pomsta za neúspěšný převrat. Podobný názor zaujali i koaliční politici.



Mluvčí Kremlu Dmitry Peskov v pondělí incident odsoudil jako nepřijatelný a označil jej za „ostudu pro gruzísnký lid“. Chování moderátora podle Peskova mělo být provokací s cílem ještě více zkomplikovat rusko-gruzínské vztahy. Celý incident mluvčí také považuje za důkaz, že „gruzínské úřady selhávají v pacifikování radikálních proti-ruských sil.“

Kreml nicméně podle něj zaznamenal, že celé gruzínské vedení včetně prezidentky, premiéra a předsedy parlamentu počínání gruzínského novináře odsoudilo.

Zacílení na turismus

V pondělí zároveň vstoupil v platnost zákaz létat mezi Gruzií a Ruskem. Kreml jím 21. června reagoval na protiruské demonstrace v Tbilisi, vyvolané návštěvou ruských poslanců v gruzínském parlamentu. Při ní si poslanec Sergej Gavilov sedl do křesla předsedy gruzínského parlamentu a přednesl proslov v ruštině.

Rozzuřil tím tisíce Gruzínců, kteří přišli protestovat před budovu parlamentu proti ruskému vlivu v zemi. Následné střety s policií si vyžádaly 240 zraněných.

Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová označila Rusko za „nepřítele a okupanta“ a naznačila, že v pozadí protestů stojí „pátá kolona“ Moskvy. Naopak Moskva kritizovala „radikální gruzínské politiky“ a označila to za „protiruskou provokací“.

Rozhodnutí zrušit lety do Gruzie je podle Putinova mluvčího opatřením nutným pro bezpečnost ruských občanů. Datum 8. července bylo podle Peskova zvoleno proto, že v tuto dobu skončí většina zájezdů do Gruzie. Zákaz podle něj přestane platit, až se situace v Tbilisi uklidní a až „ruským návštěvníkům nebude hrozit žádné nebezpečí.“



Gruzie přijde o miliardy

Kritici však opatření vidí jako ekonomický nátlak. Podle gruzínského úřadu pro turismus navštívilo loni Gruzii celkem 7,2 milionu zahraničních turistů, z nichž 1,4 milionu pocházelo právě z Ruska. Analytici odhadují, že roční ztráta z toho, že Rusové letos pojedou k moři jinam, bude zhruba 300 milionů dolarů, tedy asi 6,7 miliardy korun.

Ruské ministerstvo dopravy odhaduje ztráty ruských přepravců na tři miliardy rublů (asi miliarda korun). Zákaz se dotkne společností Aeroflot a její dceřiné firmy Poběda, S7, Uralskije avialiniji, Utair, Smartavia a Red Wings. Do Ruska létaly gruzínské aerolinky Georgian Airways a MyWay Airlines.

V Tbilisi se demonstrovalo i v neděli. Přívrženci opozice na již 17. protestní akci v řadě požadovali odstoupení ministra vnitra Giorgiho Gacharii a šéfa tajné služby Vachtanga Gomelauriho. Kvůli protestům již řezignoval šéf parlamentu Irakli Kobachidze.

Poslední přímý let z Ruska do Gruzie uskutečnil letoun Aeroflotu, který cestu z Moskvy do Tbilisi ukončil přesně o půlnoci SELČ. Poslední lety gruzínských společností se uskutečnily v neděli z Tbilisi do Moskvy a Petrohradu. Letecké spojení mezi oběma státy bylo naposledy přerušeno po rusko-gruzínské válce v srpnu 2008 o území Jižní Osetie. Létat se opět začalo o dva roky později, ale až do září 2014 šlo jen o charterové lety.