GLOSA: Kamenná tvář Scholz, finská premiérka inspirací a bitva o Británii

Německý kancléř Olaf Scholz přijede v pondělí 29. srpna do Prahy. Oplatí tak návštěvu Petru Fialovi, jenž byl v Berlíně v květnu. Témata jednání s Němci se vyloženě nabízejí (válka, plyn…) a navíc by se šéf sociálních demokratů mohl v zemi, kde to vědí nejlépe, naučit, jak neodstoupit kvůli politickému skandálu. Scholz, který v úřadu není ještě ani rok, totiž čelí nelehké situaci. S jeho prací je spokojena pouze čtvrtina Němců a podobně „dobře“ je na tom i celá jeho semaforová koalice.

Důvodem je mimo jiné podezření, že byl jako starosta Hamburku (funkci zastával v letech 2011 až 2018) zapleten do daňové aféry banky Warburg, pro niž se vžilo (dosti mnohoznačné) označení Cum-Ex-Skandal. Robotický Scholz zatím odolává a předstírá, že se nic neděje. Stejně jako v neděli, kdy se v jeho blízkosti na protest proti dovozu ruských surovin svlékly do půl těla dvě ženštiny.

V Británii se blíží rozuzlení bitvy o premiérský post. Nového ministerského předsedu a zároveň svého nového lídra může vybírat zhruba 200 tisíc členů Konzervativní strany (asi 0,4 procenta elektorátu). Vysloví se pro exministra financí Rishiho Sunaka, nebo bývalou šéfku resortu zahraničí Liz Trussovou? Podle průzkumů vyhraje sedmačtyřicetiletá dáma přirovnávaná k rotvajlerovi, jež slibuje masivní snižování daní. Údajně ji podporují asi dvě třetiny toryů.

Zřejmě ji tedy neuškodilo ani zveřejnění několik let staré nahrávky, na níž tvrdí, že Britové by měli víc makat. Možná i proto, že zámožný Sunak ve své snaze působit jako muž z lidu taky dvakrát neboduje – například tvrdil, že s dcerami chodí do McDonald’s na wrap, který však tento fastfood v Británii už dva roky nenabízí. Britští politici na nevyzpytatelnost pokrmů obyčejných smrtelníků narážejí dlouhodobě, stačí si vzpomenout, jak David Cameron před lety během kampaně jedl hotdog příborem.

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen strávil noc z neděle na pondělí v nemocnici poté, co uklouzl při horské túře v Tyrolsku. Vyvázl však jen s otřesem mozku a odřeninami. Štěstí že nenarazil na rozzuřené krávy jako američtí školáci, možná by dopadl hůř. Sotva by zohlednily, že kandidoval za Zelené. Ale nestalo se, a Van der Bellen si tak dál pevně kráčí pro předpokládanou obhajobu mandátu v říjnových volbách.

Na soupeře si v průzkumech udržuje velký náskok. Patří mezi ně například právník a sloupkař Kronen Zeitung Tassilo Wallentin, jenž tvrdí, že Putin sice „není papež František“, ale Volodymyr Zelenskyj je také „vysoce dubiózní“ figura. Dále je tu důchodce Gerhard Kuchta nebo Dominik Wlazny alias Marco Pogo, předseda Strany piva a frontman kapely Turbobier.

Finská premiérka Sanna Marinová je čistá. Test na drogy, který podstoupila poté, co svět obletěly záběry, na kterých tancuje na večírku, byl negativní. Nafouklá „kauza“ tedy snad končí a i český Twitter se stádně bude moci vrátit k jiným tématům, jako je menstruace a podobně. Sociálnědemokratická politička si vystačila se starým dobrým alkoholem, získala mnoho následovnic a stala se potřebnou inspirací pro mladé.

Jejich chování totiž znepokojuje. V časopisu British Journal of Sociology vyšla studie tvrdící, že přecitlivělí a vystrašení příslušníci takzvané generace Z pijí alkoholu málo a přicházejí tak o zážitky. Úřady v Japonsku pak dokonce spustily kampaň „Viva saké!“, s jejíž pomocí chtějí mladé k většímu popíjení přimět a zvýšit tím příjmy státního rozpočtu.

Vrátíme-li se ještě k jiným drogám, zajímavou cestou se vydali v Chile – začali na ně testovat v parlamentu. Minulý týden bylo k testu náhodně vybráno prvních 78 poslanců, i když ne všichni zavedení takového postupu podpořili. „S touto procedurou nesouhlasím,“ bouřila se poslankyně Marcela Riquelmeová. O jejím výsledku dosud agentury neinformovaly.