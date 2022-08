Finská premiérka podstoupila test na drogy. A uniklo další „odvázané“ video

První video finské premiérky na soukromém večírku obletělo média ve čtvrtek. Opozice po jeho zveřejnění požadovala, aby premiérka absolvovala test na drogy. Na videozáznamu jsou totiž podle listu The Telegraph údajně slyšet lidé křičící o „mouce“, což je ve Finsku slangový výraz pro kokain.

Test Marinová podstoupila v pátek. „Dnes jsem absolvovala test na narkotika. Výsledky budou dostupné do týdne,“ sdělila Marinová na tiskové konferenci v jejím oficiálním sídle. Informoval o tom server Politico. „Ani jako teenager jsem nikdy žádné drogy nebrala. Test jsem absolvovala jen proto, abych vyvrátila podezření,“ uvedla.

Premiérka odmítla, že by udělala něco nelegálního. „Věřím, že lidé dokážou pochopit, že pracovní a volný čas lze oddělit,“ sdělila šestatřicetiletá Marinová.

V pátek odpoledne se ovšem na veřejnost dostalo další video ze stejného večírku, který proběhl v noci ze 6. na 7. srpna. Video zachycuje premiérku, jak intimně tancuje s mužem v nočním klubu. Podle finských médií jde o popového zpěváka Olaviho Uusivirtu, píše britský server Daily Mail.

Marinová, která je vdaná a má jedno dítě, se zpěvákem tancuje okolo čtvrté hodiny ráno. Ruce má na videu kolem jeho ramen, zatímco se od něj nechává líbat na krku.

„Věděla jsem, že se natáčíme, ale naštvalo mě, že se video dostalo na internet. Tancovala jsem, zpívala, bavila se – to je naprosto legální. Test klidně podstoupím, nemám co skrývat,“ prohlásila premiérka už ve čtvrtek po zveřejnění prvního videa.

Nejmladší premiérka světa se netají tím, že chodí tančit ráda a často, stejně tak s oblibou navštěvuje hudební festivaly. „Mám rodinný život, mám pracovní život a mám volný čas, jenž trávím se svými přáteli. Stejně jako mnoho lidí v mém věku,“ dodala premiérka s tím, že necítí potřebu své chování jakkoliv měnit. „Budu úplně stejná osoba, jako jsem byla doposud, a doufám, že to lidé přijmou,“ řekla.

Marinová je u moci od prosince 2019 a stále si udržuje podporu svých spolustraníků. Není to však poprvé, co čelí kvůli svému chování kritice. Loni se musela omluvit veřejnosti poté, co navštívila noční klub v Helsinkách krátce po kontaktu s nakaženým covidem-19.

Marinová v minulosti rozpoutala diskuse také svým stylem oblékání. Na dubnovou schůzku se švédskou premiérkou Magdalenou Andersonovou, na které se jednalo o vstupu obou zemí do NATO, například dorazila v neformální černé kožené bundě. Předloni pak upoutala pozornost svou fotografií pro magazín Trendi, na které měla sako s hlubokým výstřihem.