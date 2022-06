Na podpatcích do NATO. Finská premiérka je miláček lidu z „duhové“ rodiny

„Vítej, Finsko,“ napsal pod Marinové post na Instagramu jeden z jejích 678 tisíc followerů. Oznámení „historického“ kroku země s 5,5 milionu obyvatel umístila do svého usměvavého portrétu, který následně posbíral přes 27 tisíc lajků.

Rozhodnutí postavit se Rusku ukazuje podle komentátorů rozhodnou a silnou stránku finské premiérky, která doposud přitahovala globální pozornost především pro svůj mladistvý vzhled. Zdůrazňují také skutečnost, že finská lídryně je o celé tři dekády mladší než Putin, a přesto z ní vyzařuje mnohem více odhodlání.

„Rusko si myslelo, že NATO poníží, Sanna Marinová však přes Putinovy výhrůžky dokázala pravý opak,“ napsal například deník Scottish Daily Express. Mileniálská lídryně Finska by se po vstupu země do Severoatlantické aliance mohla stát její nejsilnější tajnou zbraní.

Rovností k modernímu státu

Šéfka středolevých sociálních demokratů vstoupila do dějin jako nejmladší premiérka světa, do funkce byla jmenována ve svých 34 letech v prosinci 2019. Byla také první ve své rodině, kdo vystudoval vysokou školu.

Sanna Marinová (36) Narodila se 16. listopadu 1985 ve finském hlavním městě Helsinky.

Vyrůstala v rodině se svou biologickou matkou a její partnerkou.

Vystudovala organizační studia na Tamperské univerzitě.

Je členka Finské sociálně demokratické strany, za kterou zasedala v parlamentu a v roce 2019 byla krátce ministryní dopravy a komunikace.

Od roku 2019 je premiérkou Finska.

S manželem Markusem Räikkönenem má dceru Emmu (4).

Vyrostla podle svých vlastních slov v „duhové rodině“ se dvěma matkami a vyvolala vášnivou debatu o sexismu vůči političkám, když se v říjnu 2020 nechala vyfotit do časopisu Trendi jen v saku na holém těle.

Ženy i muži ji tehdy podpořili postováním svých vlastních fotek ve stejných outfitech a sdílením polonahých snímků světových lídrů od Vladimira Putina až po Davida Camerona s hashtagem #imwithsanna. Ani Sanna Marinová k tématu rozhodně nehodlala mlčet. „Ať už jsem pracovala na jakékoliv pozici, výchozím bodem byl vždycky můj gender. To, že jsem mladá žena. Doufám, že jednoho dne to nebude nic znamenat. Nejsem o nic lepší ani horší než muž ve středním věku,“ řekla před dvěma lety magazínu Vogue v otevřeném interview o tom, co to znamená být pracující matkou dvouleté dcery Emmy.

Tu vychovává společně se svým dlouholetým partnerem, manželem a bývalým fotbalistou Markusem Räikkönenem a spravedlivé dělení rodičovských povinností považuje za nejlepší investici do budoucího vztahu mezi otcem a dítětem.

Její politika prosazující rovnost je ostatně tím, čím byla doposud veřejnosti nejvíc známá. „Pracovali jsme velmi tvrdě na tom, abychom se stali rovnou společností, pokud jde o gender. V budoucnosti se chceme zaměřit také na rovnost společenských menšin,“ řekla.

Prosazuje čtyřdenní pracovní týden a do roku 2027 chce ve Finsku vyřešit problém bezdomovectví. Evidentně jde o témata, která zajímají i voliče. Finsko se pět let v řadě umísťuje na nejvyšší příčce ve „světovém žebříčku štěstí“, je známo svými ambiciózními klimatickými cíli, štědrou sociální politikou a kvalitním vzděláváním (Marinová zavedla povinnou školní docházku až do 18 let).

Z jedné krize do druhé

Finská premiérka prokázala už tři měsíce po nástupu do funkce, že je nejen hezkou tvářičkou, ale skutečnou lídryní. Z pandemie covidu-19 vyšlo Finsko jako jedna z evropských zemí s nejnižšími počty nakažených i zemřelých.

Z premiérky se v očích Finů stala hrdinka, neuvěřitelných 85 % z nich podporovalo finská opatření včetně zavřených škol a aplikaci na trackování rizikových Corona Flash, kterou si stáhl a používal téměř každý druhý obyvatel země.

Nyní vede Sanna Marinová stejně nebojácně svou zemi nejhlubší krizí od druhé světové války: ruskou invazí na Ukrajinu. Finsko a s ním sousedící Švédsko zůstávaly po většinu 20. století neutrální, ruská agrese však přiměla Marinovou a její vládu roztrhat desítky let starou dohodu o neútočení s Ruskou federací na malé kousíčky a požádat o členství v NATO, stejně tak, jako to učinila švédská vláda pod vedením Magdaleny Anderssonové.

Premiérka Finska Sanna Marinová (vpravo) se švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou.

Sílu, kterou Marinová disponuje, trefně popisuje reportér finské televize Eddy Hawkins: „Její vystupování na tiskových konferencích a v parlamentu je přesně tím, co na Finy působí nejlépe: Vyjadřuje se jasně, přesně a bez emocí, přesto s lehce vřelým podtónem.“ Bývalý finský premiér Paavo Loponen na své nástupkyni zase oceňuje vyrovnanou osobnost, tah na branku a lidskost bez špetky populismu.

Historický krok pod vedením dvou žen

Společně s Magdalenou Anderssonovou se Sanna Marinová nyní směle staví Putinově notoricky známé nenávisti vůči NATO a jeho rozšiřování se směrem k ruským hranicím. Odborníci vidí historický krok dvou severských zemí jako důkaz toho, že invaze na Ukrajinu byla obrovským omylem.

„Rozhodnutí zaútočit na Ukrajinu masivně zvýšilo obranyschopnost NATO. Pro Putina je to kolosální ztráta, skutečně kolosální,“ řekl magazínu Politico finský expremiér Alexander Stubb, který prosazoval vstup své země do aliance od ruské invaze do Gruzie v roce 2008.