GLOSA: Pád Putinova fandy Salviniho, Brazílie před pučem a Macron v úzkých

Ještě před třemi lety bylo pro šéfa italské populistické Ligy Salviniho vše krásné, růžové a zalité sluncem. Měl za sebou triumf v evropských volbách a během léta vedl obklopen ženami v bikinách permanentní kampaň z pláží. Pak ale „chytře“ vystoupil z vlády, během epidemie covidu se voliči začali rozutíkat jinam a naposledy mu zasadil tvrdý úder jeho někdejší idol Vladimir Putin vpádem na Ukrajinu.

Salvini dříve říkal, že Putin je „nejlepší státník na Zemi“, což teď není úplně módní tvrzení. Co s tím? Vyrazím na polsko-ukrajinské pomezí vyjádřit solidaritu válečným uprchlíkům, usmyslel si v březnu. Výsledek? Starosta Přemyšlu italskému politikovi strčil před obličej tričko s Putinovým portrétem, které měl kdysi na sobě na Rudém náměstí, a vyzval ho, ať v něm jde k hranici. Účinkem se pak minul i plán, se kterým Salvini přišel nedávno. Pro změnu chtěl vyrazit do Ruska jako mírotvorce. Po silné kritice musel cestu zrušit… vrátit ruské ambasádě peníze za letenky.

A tak – ač v italských televizních talkshow zaznívá ruská propaganda jako na běžícím pásu – stratég Matteo dovedl Ligu tři čtvrtě roku před volbami na třetí místo v průzkumech, zatímco pravicově populistické scéně dominují Bratři Itálie Giorgie Meloniové. To se ukázalo i o víkendu, kdy se vybíraly místní samosprávy. Mluví se už i o tom, že by Salvini v čele Ligy mohl skončit. Mimochodem, důvod ke smutku má kvůli válce i Silvio Berlusconi. Lituje, že ztratil s Putinem kontakt. „Byli jsme blízcí přátelé, ale v poslední době už se neozval,“ říká. Na začátku války prý zkoušel vládci Kremlu dvakrát volat a nic. „Další pokusy jsem pak vzdal,“ dodává 85letý Il Cavaliere.

Už v říjnu se budou konat prezidentské volby v Brazílii. Se současnou hlavou státu Jairem Bolsonarem to nevypadá příliš dobře, v sondážích vede exprezident z let 2003 až 2011 Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro už proto s předstihem zpochybňuje volební systém, v čemž si s ním začínají notovat i představitelé armády. Čím dál více tak v zemi ožívají vzpomínky na puč z roku 1964, po němž na 21 let zavládla vojenská diktatura, kterou prezident dlouhodobě vyzdvihuje.

Připočteme-li k tomu, že Bolsonarovi se nezdá ani výsledek posledních prezidentských voleb v USA, není divu, že se minulý týden napjatě očekávalo jeho setkání s Joem Bidenem na okraj summitu Amerik v Los Angeles. Šéf Bílého domu ho pozval, aby posílil chabou účast státníků, a při vzájemném jednání se na sebe snad ani nepodívali. Bolsonaro nicméně označil setkání za fantastické.

Potom se vydal do floridského Orlanda, kde otevřel konzulát a zorganizoval hromadnou projížďku na motorkách, podobnou těm, které tak rád pořádá doma. Jedno se mu musí nechat – na 67letého muže, který přežil pokus o atentát a podstoupil řadu operací, se docela činí. Třeba bude puč v Brazílii vypadat právě takhle – v čele Bolsonaro na motorce, za ním tanky. A karnevalové tanečnice.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na návštěvě Rumunska připomněl světu, že je to právě jeho země, kdo se skvěle vyzná v umění prohrávat, a prohlásil, že ukrajinští představitelé jednou budou muset jednat s Ruskem, aby se pokusili ukončit válku mezi oběma zeměmi. Pak na základně Mihaila Kogalniceanua povečeřel s vojáky, přespal ve stanu (už bez vojáků) a ráno si šel zaběhat…

Ve vlasti, jež se nyní nachází mezi prvním a druhým kolem legislativních voleb, ho mezitím kritizují, že si dovolil odjet někam na daleký východ Evropy. Lídr levicové koalice NUPES Jean-Luc Mélenchon, který sní o staré dobré kohabitaci, to označil za opovržlivé. Macron se brání a vyzývá voliče, aby v neděli podpořili jeho koalici Spolu a nezpůsobili na francouzské politické scéně zmatky. „Nebylo by nic horšího, než do světového chaosu přilévat francouzský chaos,“ řekl. Bože, ano, prosím, nepřilévat!

Ve švédském Malmö zavedli „sexy“ odpadkové koše, které mají zajistit, že lidé nebudou házet nepořádek na zem. Po otevření vyluzují svůdným ženským hlasem věty jako „Ó, ano, přímo tam“, „To bylo šíleně dobré“ nebo „Hmm, příště trochu víc“.

Zní to jako dobrý nápad, ale pozor, tohle se může šeredně vymstít. Hrozí, že to způsobí spoustu nedorozumění, nepříjemností, zranění…