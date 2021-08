Britské úřady nestíhají. Půl milionu občanů EU stále čeká na doklady o pobytu

Britská stanice BBC s odkazem na tamní ministerstvo vnitra uvádí, že v červenci měly úřady na stole ještě 483 tisíc žádostí v rámci systému zvaného EU Settlement Scheme. Na jeho základě se do konce června měli o status usedlíka přihlásit všichni, kteří chtějí v Británii zůstat i po pobrexitovém přechodném období.

Úřady kvůli přílivu žádostí dočasně přijaly další úředníky a jednoduché případy se údajně snaží vyřídit do pěti dnů.

Organizace The 3million, která hájí práva unijních občanů v Británii, resort přesto kritizuje. Říká, že kvůli jeho selhání nyní lidé žijí v právním vakuu, které jim přináší problémy v běžném životě.

Třeba když se hlásí o práci, stěhují se do nového bydliště a v některých případech údajně i při přejíždění hranic. Imigrační právnička Bhavneeta Limbachia pak pro The Independent poukazuje i na zpoždění ve vydávání „potvrzení o přihlášce“. To dokládá, že dotyčný stále má právo žít a pracovat v Británii a na rozhodnutí úřadů teprve čeká.

Data ministerstva také ukazují, že pouhých 58 tisíc lidí si za čekání na doklady může samo, protože svou žádost podali pozdě. Na červnový deadline upozorňovala také česká diplomacie na oficiálních stránkách.

Uvádí však, že je možné o status usedlíka v některých případech požádat i po uvedeném datu. Britský resort vnitra pak uklidňuje, že nikdo o svá práva nepřijde. To však podle britského listu není tak úplně pravda.

Ministerstvo práce a penzí údajně od příštího měsíce začne ořezávat dosavadní výhody těm, kteří si o status usedlíka vůbec nepožádali. A ochránci práv upozorňují, že mnozí o této povinnosti ani netuší a mohou upadnout do chudoby.

Celkem od spuštění systému EU Settlement Scheme v březnu 2019 až do konce letošního června požádalo o pobyt v Británii více než šest milionů lidí. Přes 2,8 milionu z nich status usedlíka dostalo. Dalších 2,3 milionu pak má „předběžný status usazené osoby“, takzvaný „pre-settled“, kdy se musí po pěti letech přihlásit o povolení k trvalému pobytu.

Nejvíce žádostí přišlo z Polska, téměř 1,1 milionu. Poláky následují Rumuni s 1,07 milionu přihlášek a Italové s půl milionem zájemců o život v Británii.