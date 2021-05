Britové po příletu zavírají občany EU bez víz. V detenci skončila i Češka

Mezi zadrženými jsou podle listu The Guardian mimo jiné i lidé, kteří do Británie přijeli na pracovní pohovor. Na takovou cestu přitom podle platné legislativy mají právo, i když za kanálem La Manche ještě nemají vyřízené vízum ani povolení k dočasnému či trvalému pobytu.

„Doporučení ministerstva vnitra explicitně uvádějí, že návštěvníci bez pracovních víz mohou jít na schůzky, konference, semináře či pohovory a mohou sjednávat a podepisovat dohody a kontrakty,“ píše list.

Místo nervozity na schůzce však teď cizinci zažívají paniku v detenčních místnostech na letišti nebo v imigračním centru, kam je pracovníci britských úřadů po zadržení odvážejí. Způsob, jakým si Británie vykládá pobrexitové nastavení vztahů s Evropskou unií, popisují dvě Španělky, které si nepřály uvést své jméno.



Deník je proto pojmenoval María a Eugenia. Ty říkají, že za pouhé dva dny byl minulý týden na letišti Gatwick zadržen a vyhoštěn nejméně tucet evropských občanů, převážně mladých žen. Některé z nich odvezli do dvě hodiny cesty vzdáleného zařízení Yarl’s Wood.

Kvůli řádícímu covidu museli překvapení Evropané zůstat na přidělených pokojích, aniž jim bylo podle Maríi řečeno proč. Nikdo jim nevysvětlil, co mohou ve své situaci dělat a na koho se obrátit. „Pořád jsem v šoku,“ vypráví María. Zavřená byla tři dny.

Poté, co ji celníci propustili, musela ještě do povinné karantény, kterou tráví u své sestry v Londýně. Cestovní pas stále nedostala zpět. „Promarnilo se tolik času. Nejhorší bylo, že mi nikdo v Yarl’s Wood neuměl říct, co bude dál. Sebrali mi svobodu a já se ani nedostala k právní pomoci,“ líčí.

Kromě Španělek i Češka, Bulhaři, Italové...

Druhá zadržená Španělka přišla v Gatwicku o mobilní telefon a čtyřiadvacet hodin byla údajně zamčená v místnosti s několika dalšími lidmi. Pak ji úřady posadily na let do Barcelony a vyhostily. V detenci se Eugenia podle svých slov setkala i s Češkou, která do Spojeného království přiletěla z Mexika.

„Byla zoufalá. Stejně jako já věděla, že nebudeme moci začít okamžitě pracovat, ale chápala to tak, že si v Británii můžete najít práci a vrátit se poté, co dostanete vízum. Když jim nabídla, že si zaplatí letenku do Prahy, řekli ne – prý ji vyhostí zpět do Mexika,“ popisuje.



Podle zdrojů portálu iDNES.cz však Češka před sebou neměla pracovní pohovor a úřadům tvrdila, že má v plánu pracovat na farmě. A porušila tak zřejmě nová pravidla cestování a vstupu na pracovní trh. Ta začala platit 1. ledna letošního roku poté, co se Británie a Evropská unie dohodly po komplikovaném vyjednávání na uspořádání vztahů po brexitu.

Podle evropských diplomatů jsou většinou mezi zadrženými mladí lidé, kteří chtějí v Británii pracovat kratší dobu jako chůvy nebo na jiných nízko kvalifikovaných místech. To bylo možné do 31. prosince 2020, podle nových pravidel občané EU bez víza pracovat v Británii nesmějí.

Přicestovat do země mohou na 90 dní za turistickými účely, migrační úředníci jim však mohou vstup do země odmítnout, mají-li důvodné podezření, že cestují za prací, uvedl server Politico. České ministerstvo zahraničí momentálně o žádných Češích v nouzi neví.

„Náš zastupitelský úřad v Londýně nemá informace o případech našich občanů, kteří by byli zadrženi při vstupu do Velké Británie imigračními úředníky v rozporu s aktuálně platnou britskou legislativou. Některé jiné evropské ambasády se však s takovou situací po změně britských imigračních pravidel setkaly,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí diplomacie Eva Davidová.



Podle listu The Guardian se v nečekané situaci ocitli kromě obou Španělek i občané Itálie, Francie, Bulharska či Řecka. Jednoho Francouze údajně úředníci drželi dva dny na letišti v Edinburghu. Server Politico uvádí, že zaznamenal alespoň třicet případů občanů členských zemích EU, kteří byli zadrženi v britských vyhošťovacích střediscích. Anebo už měli práci sjednanou, ale neměli vízum. V tomto druhém případě pravidla porušili.

Podle serveru je takových lidí pravděpodobně více, britské ministerstvo vnitra však počty komentovat nechtělo. Italský deník La Repubblica se věnoval tento týden několika případům Italů, kteří také byli zadrženi a vyhoštěni ze Spojeného království. O podobných příbězích informoval i řecký deník Ta Nea a další média ve státech na jihu Evropy.

„V případě zadržení má každá zadržená osoba právo požádat o kontaktování konzulátu své země. Konečné rozhodnutí, zda cizinec může vstoupit na území, však vždy činí relevantní orgán přijímajícího státu. Naše ambasáda v Londýně poskytuje českým občanům základní informace o nových pravidlech bodového systému, která jsou platná pro překročení hranice do Velké Británie od 1. ledna 2021, na svých webových stránkách,“ dodává česká mluvčí.



Některé členské země kritizují zacházení se svými občany i délku extradičního řízení, které může trvat i více dní. Délka je však v některých případech ovlivněna protiepidemickými opatřeními, dodává Politico.



Bulharský velvyslanec v Británii Marin Rajkov potvrdil, že jeho konzulát řešil „několik případů, kdy zpáteční let nebyl umožněn během následujících čtyřiadvaceti hodin“. „Několik bulharských občanů poslalo do imigračního vyhošťovacího centra,“ uvedl. Podotkl, že by lidé měli dostat možnost kontaktovat ambasádu.

„Ta očekává, že bude promptně britským ministerstvem vnitra či pohraniční službou upozorněna na dočasnou detenci, aby konzulární úředníci mohli občanům zajistit potřebné rady, informovat jejich příbuzné v Bulharsku, pokud je to nutné, a stejně tak pomoci jim zajistit rychlý návrat do Bulharska,“ řekl.

Pravidla jsou zmatená, jednání agresivní

Skupina rumunských europoslanců podle Politica tento týden vyzvala předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a místopředsedu Maroše Šefčoviče, aby se situací zabývali. „Posílání mladých občanů EU do imigračních detenčních center je hrubě disproporční a v rozporu s duchem dobré spolupráce, který bychom očekávali,“ kritizuje předseda poslanecké skupiny Obnovme Evropu Dacion Cioloș.

V podobném duchu se vyjádřil i náměstek italského ministra vnitra Ivan Scalfarotto. Mluvčí britského premiéra Borise Johnsona uvedl, že spolupráce s EU pokračuje podle sjednaných smluv. A ministerstvo vnitra prohlásilo, že pravidla pro cestování do země jsou jasná a každý si je může ověřit na webových stránkách.

Bývalý britský imigrační právník Luke Piper nyní pracuje pro skupinu 3million, která monitoruje, jak se tamní úřady od brexitu chovají k občanům EU. A říká, že jsou nastavená pravidla zmatená a že pohraničníci jednají zbytečně agresivně.

„Absolutně není potřeba posílat lidi do Yarl’s Wood, jestliže mohou až do vyhoštění být u své rodiny,“ míní.

Španělka Eugenia také říká, že stejný případ, jako je ten její, zaznamenal personál aerolinek, se kterými se vracela domů. Ostatně právě letecké společnosti jsou prý na vině, alespoň podle toho, co jí řekly britské úřady. Aerolinky ji údajně vůbec neměly pustit do letadla. To ovšem mluvčí dotčené společnosti Vueling odmítla. Pravomoci jsou na straně úřadů.

A že se deportace dějí, Eugenii údajně potvrdila i pohraniční policie v Barceloně. „Nechápali, proč k tomu dochází. S britskými občany ve Španělsku takto nikdo nezachází,“ poznamenala s tím, že její sen o bydlení s přítelem na ostrovech padl. „Už tam nejedu. Nechci to zažít znova. Představa stěhování do Británie mě děsí.“