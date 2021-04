Brexit skončil fiaskem. Británie válčí se zaseklým vývozem a odlivem kapitálu

Od prvního ledna Velká Británie oficiálně není členem EU. A jak předpovídaly mnohé odhady, projevilo se to zejména v oblasti mezinárodního obchodu. Britská vláda dlouhodobě označuje potíže svých exportérů za pouze dočasné, firmy však bijí na poplach. Jako jeden z největších problémů se ukazuje obchodní dohoda mezi Londýnem a Bruselem.

„Vyzýváme Spojené království i Evropskou unii aby se vrátily k jednacímu stolu a dospěly k řešením, jež sníží obchodní bariéry a dají vývozcům šanci bojovat,” stojí v prohlášení Britské obchodní komory. Její výkonná ředitelka Hannah Essexová hovoří o strukturálních problémech, které je potřeba řešit, jinak se z nich britští vývozci už nedostanou. „Situace se neustále zhoršuje. Vzhledem k tomu, že tržby z exportu jsou poblíž nejnižší úrovně v historii našeho měření, je to znepokojivé,” řekla Essexová agentuře Bloomberg.

Evropská unie je největším obchodním partnerem Spojeného království. Britský vývoz zboží do zemí EU se však v lednu meziročně propadl o 41 procent. V únoru se export částečně vzpamatoval, stále však byl o 12,5 procenta nižší než ve stejném měsíci loňského roku, vyplývá z úterních dat britského statistického úřadu. Ve srovnání s únorem 2019 byl jeho objem nižší o 22 procent.

Některé balíky nedorazí

„Mnoho balíků je zamčeno na celnici a celé týdny leží v obrovských skladech poblíž britských hranic, kde čekají na kontroly a doručení. Některé nikdy nedorazí,” popsala koncem března tíživou situaci malých britských vývozců reportáž deníku Financial Times. Exportéři čelí neočekávaným clům, sazbám DPH a manipulačním poplatkům, což vede k četným stížnostem.

Více než pětina malých britských vývozců dočasně zastavila prodej do Evropské unie a čtyři procenta z nich tak učinili trvale. Vyplývá to z průzkumu, který začátkem dubna zveřejnil britský svaz drobných podnikatelů FSB. „Ti, co podnikají v mezinárodním měřítku, jsou zasaženi neuvěřitelnými požadavky, neznámým papírováním,“ uvedl předseda FSB Mike Cherry.

Obzvlášť alarmující je situace v potravinářském průmyslu. Lednový objem vývozu sýrů se meziročně propadl z 45 milionů liber na sedm milionů, u čokolády to byl pokles ze 41,4 milionu na 13 milionů. S odkazem na data britského potravinářského svazu FDF (Food and Drink Federation) o tom informoval deník The Guardian. Export některých druhů potravin se pak zasekl téměř úplně. Vývoz lososů a hovězího masa v lednu meziročně klesl o 98 resp. 92 procent.

Problémy související s brexitem však zasáhly většinu britských firem. Únorový průzkum poradenské společnosti Ernst & Young (EY) a britské zájmové skupiny London First ukázal, že tři čtvrtiny společností zaznamenaly s koncem přechodného brexitového období narušení svých byznys modelů. Respondenty průzkumu byli šéfové více než tisícovky britských firem. Polovina z nich počítá s tím, že se s nynějšími problémy bude potýkat dlouhodobě. A téměř třetina (29 procent) uvedla, že přerušila obchodní styky s EU.

Odliv kapitálu

Společnost EY shromáždila také data, podle nichž finanční firmy od referenda o brexitu postupně přesunuly z Velké Británie do zemí EU aktiva v souhrnné hodnotě téměř 1,3 bilionu liber (téměř 40 bilionů Kč). Přesunuly také zhruba 7,5 tisíce pracovních míst.

Londýnu navíc hrozí, že přijde o pozici předního evropského finančního centra. V lednu jej na pozici největší evropské burzy vystřídal Amsterdam. V průměru se totiž na tamní burze denně zobchodovaly akcie v hodnotě 9,2 miliardy eur, zatímco v Londýně dosáhl tento objem obchodů 8,6 miliardy. Vyplývá to z dat společnosti Cboe Exchange.

Británie měla podle analytiků ambici, že se po odchodu z EU stane vyhledávaným cílem mladých, rychle rostoucích technologických firem. Nedávný neúspěch doručovací společnosti Deliveroo, jejíž akcie se po londýnském burzovním debutu propadly, však podle Bloombergu vyvolal pochybnosti, zda se tuto ambici podaří naplnit.

Britský nezávislý finanční regulátor FCA (Financial Conduct Authority) se nyní chystá přehodnotit pravidla fungování britského kapitálového trhu, s cílem přilákat více zahraničních společností na tamní burzy. „Jsme odhodláni provést zásadní přezkum trhů, které provozujeme,“ citovala úterní prohlášení šéfky FCA Clare Coleové agentura Reuters. Objevily se také návrhy přilákat firmy rozvolněním upisovacích pravidel.