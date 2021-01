Britové už chtějí po občanech EU prokázání pobytu. Porušují tím zákon

Británie se s EU dohodla, že od občanů členských zemí bloku bude požadovat dokumentaci o statusu usedlíka až po 30. červnu. Podle webu Politico se ale někteří příslušníci EU už teď setkali na britských hranicích s požadavky, aby potvrdili svůj dlouhodobý pobyt ve Spojeném království.

Jednou z nich byla Finka Sirpa Arovaaraová, která na začátku ledna letěla z Helsinek zpět do Londýna se svou jedenáctiletou dcerou. Letištní úředník po ní chtěl, aby prokázala, že je evidována v Systému registrace pobytu občanů EU (EU Settlement Scheme), jinak dostane pokutu. Arovaaraová, která žije v Británii už dvacet let a má status usedlíka (settled status), nečekala, že po ní budou na letišti chtít fyzický důkaz. Musela se přihlásit do svého telefonu a ukázat úředníkům, že povolení pobytu v Británii skutečně má.

„Úředník mi řekl, že v budoucnu budou věci mnohem jednodušší, pokud si vytisknu první stránku mého ILR (indefinite leave to remain, povolení k trvalému pobytu, pozn. red.) formuláře a vždy ho budu mít se svým pasem. Byl přátelský, myslím si, že to myslel dobře,“ tvrdí Finka. „Měla jsem pocit, jako kdybychom vůbec nedorazili do Spojeného království. Cítila jsem spíš, jako kdybych byla kontrolována na hranicích v USA.“

S podobnými problémy se setkali dva maltští občané, kteří hledali radu u své ambasády v Londýně. Oba získali v rámci Systému registrace občanů EU předběžný status usedlíka, letištní úředníci po nich však chtěli fyzický důkaz, že žijí v Británii. Maltský diplomat popsal celou situaci jako nedorozumění.

„Je to trochu šedá oblast,“ vysvětlil Politicu nejmenovaný unijní diplomat. „Příslušníci pohraničních složek mají oprávnění se pokusit určit, kdo jste, a dokonce se vás zeptat na detaily týkající se vašeho pobytu. Nemohou po vás ale žádat doklad statusu usedlíka.“

Britské ministerstvo vnitra trvá na tom, že občané EU se nemusí v souvislosti s cestováním ničeho obávat. „Osoba se statusem podle Systému registrace pobytu občanů EU může pokračovat v používání platného cestovního pasu nebo národního průkazu totožnosti k překročení britských hranic,“ uvedl mluvčí ministerstva.

Podle britského serveru Inews nejasnosti ohledně pobrexitových pravidel nekomplikují občanům EU žijícím v Británii jen návrat do země po pobytu v zahraničí. Někteří zaměstnavatelé požadují potvrzení o statusu usedlíka jako podmínku v pracovním inzerátu. Občané EU v Británii se setkávají též s tím, že jim banky a další finanční instituce odmítají poskytnout hypotéku.

„Obáváme se, že s tolika lidmi, kteří hledají práci, budou zaměstnavatelé a pronajímatelé diskriminovat občany EU ve prospěch někoho, kdo má doklad (ILR) jako důkaz,“ uvádí sdružení the3million, které hájí zájmy více jak tří milionů občanů EU v Británii. Vzhledem k probíhající pandemii se o pracovní místa uchází více lidí než obvykle. Podle současných pravidel „je proti zákonu“ po občanech EU žádat potvrzení o jejich statusu usedlíka kvůli nájmu a pracovní pozici, píše se na stránkách vlády.

The3milion vyzývá britskou vládu, aby lépe informovala zaměstnavatele a další o pobrexitových pravidlech a vysvětlila veškeré nejasnosti. Podle průzkumu charitativní organizace hájící práva migrantů Joint Council for the Welfare of Immigrants jeden ze tří pracovníků v britských pečovatelských domech neslyšel o Systému registrace pobytu občanů EU a jeden ze dvou neví o termínu 30. června 2021 jako posledním dnu, kdy je možné se do tohoto systému přihlásit.

Británie opustila Evropskou unii loni na konci ledna 2020. Na konci roku pak skončilo i přechodné období, během kterého ještě dodržovala většinu pravidel EU. Od počátku roku platí provizorně dohoda o nových vztazích, na které se Británie a EU dohodly na Štědrý den.