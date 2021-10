ANALÝZA: Asad se vrací z chladu. Západ dostal lekci z arabské reálpolitiky

Jordánský král Abdulláh si s Asadem, kterého kdysi vyzval k odchodu, telefonoval a hovořil o „bratrských národech“ a spolupráci. Do Damašku budou létat jordánské aerolinky a hranice se právě otevřely, takže kudy deset let proudily posily a zbraně pro povstalce, bude teď proudit zboží. Syrští ministři se objímají se svými arabskými protějšky od Expa v Dubaji po OSN v New Yorku. Rozehřáli se i Saúdové. Libanon žádá Damašek o pomoc, protože nemá benzin ani proud, zato má blackouty a vyhlídku na hospodářské zhroucení, a tak přes Sýrii půjde z Jordánska egyptský plyn. Nevídané.



Západ v syrském labyrintu úplně zabloudil. Nyní by saltem, při němž by rehabilitoval Asada, ztratil tvář, takže vyautován jen bezmocně přihlíží.