Berlínské cestovní kanceláře nabízejí cesty do Sýrie, vládě se to nelíbí

Některé berlínské cestovní kanceláře začaly na příští rok nabízet zájezdy do Sýrie. V zemi, kde už deset let pokračuje občanská válka, slibují krásné památky a chutné gastronomické zážitky, informovala agentura Deutsche Welle. Německé ministerstvo zahraničí však od cest do blízkovýchodní země odrazuje.