V pondělí ráno začali neznámí útočníci na kábulském letišti střílet na vojáky, mezi nimiž byli Němci i Američané. Tři z nich byli zraněni, jeden afghánský strážce zemřel. Není jasné, zda zabitý nepatřil k Tálibánu, který vyslal své lidi střežit letištní areál.

Útočníci by mohli patřit k IS. Američtí představitelé ještě před incidentem hovořili o možnosti, že IS by si mohl kábulské letiště, kde probíhá bouřlivá evakuace Američanů a jejich afghánských spojenců, vybrat jako svůj cíl.