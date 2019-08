Islámský stát vyhodili dveřmi, leze zpět oknem. V Afghánistánu i Iráku

Zejména v Afghánistánu je to hodně nepříjemné a smůlovaté. Spojené státy se klopotně blíží k uzavření mírové dohody s povstaleckým Tálibánem, mezitím jim však na témž území vyvstává nová nebezpečná hrozba – nechvalně proslulý IS.

Znalci tamních poměrů se obávají, že tálibánci, jimž se nebude zamlouvat dohoda s Amerikou, nejspíš jeho řady časem posílí.



Zatím poslední krutá akce IS – vyvraždění 80 svatebčanů přímo v afghánské metropoli Kábulu – se pro mnohé stala budíčkem. Přinejmenším ukázala, že fanatičtí islamisté sice ztratili na území Iráku a Sýrie svůj chalífát, v Afghánistánu však zůstali silou, kterou není radno brát na lehkou váhu.

Svět se tak znovu učí vyslovovat jméno, které už už téměř zapomněl – Islámský stát v Chorásánu (historický Chorásán sahal přes Írán, Afghánistán a Pákistán až k Indii), jak si afghánská přidružená odnož říká.

Dilema pro USA

Sebevražedný útok na kábulskou svatbu přišel právě v době, kdy Američané finalizují dohodu s Tálibánem. Ta by se šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi velice hodila, neboť chce z Afghánistánu stáhnout tisíce vojáků.

Teď ale musí američtí stratégové znovu zvažovat, zda zamýšleným krokem přece jen neponechají až příliš velký prostor Tálibánu, ale i společnému nepříteli – Islámskému státu. Věru obtížné dilema.

IS započal na afghánském území svou aktivitu před čtyřmi roky. Působil jako drobná militantní skupina ve východní provincii Nangarhár pod vedením Pákistánce Hafíze Zajída Chána, který přísahal věrnost hlavě IS Abú Bakrovi al-Bagdádímu. Postupně svou moc rozšiřoval.

Podle odhadů expertů OSN se počet bojovníků IS v Afghánistánu nyní rozrostl až na 4 000. Své vražedné mise se vydávají plnit na stále větší vzdálenosti. „Akční rádius organizace roste,“ uvádí Michal Kugelman, odborník na střední Asii.

IS má v Afghánistánu stejně jako kdysi mateřská organizace v Iráku a Sýrii ambici držet území. Oproti konkurenčním skupinám, především oproti Tálibánu, ale i odnožím al-Káidy, zůstává nicméně IS v Chorásánu mnohem slabší.

Snad i proto si vybírá zejména „měkké cíle“. Mešity, školy, svatby. Kvůli brutálním útokům na civilisty včetně žen a dětí nemá v zemi dobrou pověst. Útoky ze zálohy a sebevražednými atentáty chtějí dát světu najevo, že zůstávají relevantní silou, tvrdí vojenští analytici.

Ideologie a taktika, na níž IS sází, jsou výrazně extrémnější a globálnější než třeba snahy Tálibánu, jehož cíle jsou pouze lokální, zaměřené toliko na Afghánistán.

Někteří varují před podceněním nebezpečí, jež IS nadále představuje. „I po ztrátě území v Iráku a Sýrii má zastřešující skupina stále přístup ke stovkám milionů dolarů na financování terorismu. Afghánistán se svými konflikty pro ně představuje úrodnou zónu pro najímání nových bojovníků,“ uvedl minulý týden generální tajemník OSN Antonio Guterres.

Také někteří američtí velitelé považují IS v Afghánistánu za narůstající problém a obávají se, že by skupina mohla začít organizovat útoky proti cílům v Evropě a Spojených státech. Jiní však oponují, že tento potenciál organizace alespoň zatím nemá.

IS ožívá i v Iráku a Sýrii

Půl roku poté, co spojenci vyhnali IS z posledního střípku území v Sýrii, se islamističtí teroristé – zdá se – oklepali a znovu se nadechují k životu i tam. Podle amerických a iráckých zpravodajců shromažďují novou sílu, provádějí partyzánské útoky napříč Irákem a Sýrií, vyspravují finanční sítě a shánějí nové rekruty.

Přestože Trump letos vyhlásil totální porážku IS, znalci poměrů v regionu věci tak růžově nevidí. V tuto chvíli sice téměř nikdo nesdílí obavy, že by IS mohl získat zpět území někdejšího chalífátu, jež se v dobách největší slávy rovnalo rozlohou Británii a žilo na něm 12 milionů lidí. Na klidu však jeho nové aktivity nikomu nepřidávají.

Zvláště když podle zpráv tajných služeb jsou islamisté stále schopni zmobilizovat v Iráku a Sýrii tisíce bojovníků. Spící buňky a úderné týmy IS stupňují přepady, únosy a atentáty.

Oživení činnosti IS na různých místech představuje hrozbu pro spojence i americké zájmy. Zvláště poté, co Trumpova vláda stahuje jednotky z Afghánistánu i Sýrie a přesouvá svou pozornost na hrozící konfrontaci s Íránem.

IS terorizoval Blízký východ i Evropu od roku 2013:

