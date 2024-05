Depardieu v Římě zbil krále paparazzi Barillariho. Byla u toho i Češka

Bitku popsal sloupkař deníku La Repubblica Gianni Riotta, který byl v podniku na kávě. Podle něj Barillariho opakovaně žádali, aby přestal fotografovat a když se otočil, že už jde pryč, vyběhla za ním na ulici Magda Vavrusova, která seděla s Gérardem Depardieum. Herec pak dorazil k fotografovi a třikrát ho udeřil. „Bylo tam hodně krve,“ řekl novinář, který podal svědeckou výpověď policistům, kteří dorazili na místo.

Právní zástupci Gérarda Depardieua věc zatím nekomentovali. Právnička Magdy Vavrusové v prohlášení uvedla, že fotograf do herečky a producentky násilně strčil a dotkl se paží její hrudi. Když Depardieu zasáhl, spadl a sklouzl na fotografa. Madgu Vavrusovou převezli do nemocnice a plánuje Barillariho zažalovat. „Po tom všem, co se stalo, fotograf pokračoval ve focení,“ řekla Delphine Meilletová.

Rino Barillari a Kevin Spacey v Římě (19. prosince 2023)

Když herec po bitce nastoupil do auta, paparazzi skočil před vozidlo a dál fotil, potvrdil i novinář Gianni Riotta. Podle listu The New York Times fotografa Rina Barillariho později odvezla sanitka do nemocnice a zatím není jasné, zda vznese vůči herci obvinění.

Rino Barillari je známý svým kontroverzním chováním. Když italské muzeum současného umění MAXXI v roce 2018 pořádalo výstavu věnovanou fotografově šedesátileté kariéře, zmiňovalo 163 výjezdů na pohotovost, 11 zlomených žeber, jedno bodnutí a 76 rozbitých fotoaparátů, včetně stehů po bitce s anglickým hercem Peterem O. Toolem.