Odkud se zjevil? Kanté ovládl hřiště, pak navlékl i pásku. Je to čest, pravil

„Působil, jako by vůbec nezestárl,“ pravil po utkání bývalý záložník Roy Keane. Kantému bylo v březnu už třiatřicet, z jeho pohybu na hřišti byste mu však tipovali méně. V utkání s Rakouskem (1:0) byl všude, přesně jak má ve zvyku.

V jednu chvíli zastavil unikajícího Patricka Wimmera, pak kličkoval u rohového praporku, centroval do vápna a vzápětí zase mazal zpátky.

Heat mapa N’Gola Kantého v zápase s Rakouskem

„Nebylo snadné do toho takhle naskočit, měl jsem trochu obavy,“ citovala Kantého agentura AP. „Ale myslím, že se nám začátek turnaje povedl, z čehož máme radost. A pro mě je skvělé opět zažívat tyhle pocity.“

K národnímu týmu se připojil až před červnovými přípravnými zápasy, svou obnovenou premiéru si odbyl takřka na den přesně po dvou letech. Tehdy byl u prohry 1:2 s Dánskem v Lize národů.

Pak ho trápila zranění, kvůli kterým přišel i o Mistrovství světa v Kataru v prosinci 2022. Jednou to bylo koleno, pak hamstring či třísla. Svou poslední sezonu v Chelsea spíš promarodil a loni v létě odešel do Saudské Arábie, kde sice nastupoval pravidelně, ale s jeho návratem k národnímu týmu asi počítal málokdo.

„Ale byl naprosto fantastický, jak taky jinak,“ nešetřil chválou trenér Didier Deschamps. „Přesně tohle jsme potřebovali.“

N’Golo Kanté, hráč zápasu mezi Francií a Rakouskem.

Hvězdami nabitý francouzský výběr, jeden z favoritů celého šampionátu, se na úvod skupinové fáze nadřel. Tématem číslo jedna byl po závěrečném hvizdu Mbappého zlomený nos, ale Kantého výkon by rozhodně neměl zapadnout.

Vždyť byl vyhlášen hráčem utkání, a posledních několik minut navíc odehrál s kapitánskou páskou, kterou převzal právě od Mbappého.

„Navlékl jsem ji vůbec poprvé, vůbec jsem s tím nepočítal a je to pro mě obrovská čest,“ pravil jako vždy skromný Kanté. „Opravdu mě to potěšilo. Bylo to sice jen na pár minut, ale znamená to pro mě opravdu hodně.“

Konkurence ve francouzské záloze je obrovská: mazák Rabiot, talentovaní Camavinga, Tchouaméni a Zaire-Emery či urostlý Fofana.

Všechny ale nejspíš čeká pouze boj o to, kdo nastoupí po boku Kantého, kterého Deschamps na lavičku jen tak neposadí. Bude nakonec tím rozhodujícím faktorem na francouzské cestě za vytouženým triumfem?