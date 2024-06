Ian McKellen byl převezen do nemocnice, představitel Gandalfa spadl z jeviště

Známý britský herec Ian McKellen (85) byl v pondělí večer převezen do nemocnice poté, co během divadelního představení v Londýně spadl z jeviště. Herec, kterého proslavily role v divadelních hrách Williama Shakespeara či ve filmové trilogii Pán prstenů, by se měl z následků pádu rychle zotavit.