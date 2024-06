Mám fobii z výšek a neustále se podceňuji, říká moderátorka Eva Decastelo

Před časem jste na svém instagramu zveřejnila vlastní minianketku, kde o sobě prozrazujte například to, že vaším vysněným místem je New York. Co vás tam táhne?

V New Yorku jsem kdysi chvilku bydlela a je to město, kde si dokážu představit svůj život, kdybych si tedy měla zvolit druhé místo k České republice a Praze. Je to vlastně takový svět na jednom místě, najdete tam úplně vše. Včetně malé Prahy.

Sociální fóbií zřejmě netrpíte, když vezmete v úvahu, že v tom městě žije skoro stejně tolik obyvatel jako v naší celé republice.

To je otázka. Miluji svou práci moderátorky a herečky, mám ráda lidi, ráda je poznávám, povídám si s nimi a každé setkání mě obohacuje o něco nového. Ale také mívám okamžiky, kdy už je toho na mě moc a potřebuji vypnout a být úplně sama.

Fóbii ale možná máte z něčeho jiného. Jak s ní pracujete? Máte za sebou prý i psychologický kurz...

Fóbii mám obrovskou. Z výšek. Neustále se ji už roky snažím překonat, ale nedaří se mi to. Mám závratě, rozklepou se mi kolena a někdy i celé tělo a úplně „zmrznu“. Dokonce i Petřínskou rozhlednu jsem zlézala pozadu a po čtyřech. Výlety na Stezky korunami stromů a podobně jsou pro mě velká výzva a pokaždé prakticky umírám strachy. Nedávno jsem jela na výlet na Sky Bridge 721 na Dolní Moravě, což je nejdelší visutý most na světě pro pěší. Zaplatila jsem pekelně drahé vstupné a po zhruba dvaceti metrech jsem se musela vrátit zpět. Nedala jsem to.

Veřejnost vás zná jako vtipnou a veselou bavičku, kolegyně vás mají za skvělou parťačku a kamarádku. Legenda o pierotovi ale říká, že ten největší bavič často skrývá smutek. Přepadne vás někdy?

Samozřejmě, to bych ani nebyla člověkem, kdyby se to nedělo. Ale já smutek prožívám vnitřně a sama. Nepomáhá mi se někomu svěřit. Potřebuji se uzavřít a prožít si to sama. Vybojovat to. Kolikrát vezmu auto a jedu sama třeba na čtyři dny na ostrov Rujána, kde jen chodím sama lesem, sedím na pláži, koukám do moře a prostě dýchám.

Žijeme v dramatické době. Registrujete napětí ve společnosti nebo to jde mimo vás? Zajímáte se o politiku?

Samozřejmě věci okolo registruji, včetně politiky, ale nemám dostatečné vzdělání na to, abych se mohla vyjadřovat či hodnotit, co je správně a co ne. To přenechávám chytřejším a povolanějším. Já z pozice obyčejného člověka mohu jen říci, že cítím, že se jako lidstvo máme zbytečně moc dobře, řešíme hlouposti a je to cesta do pekel. Je mi z toho smutno. Veškeré schopnosti a um lidstva by se měl využít pro dobro lidstva, ne pro zánik civilizace.

Kromě herectví a produkce se úspěšně živíte i moderováním. Co všechno k této své dovednosti potřebujete? Pilovala jste rétoriku s koučem, budujete zásobárnu všeobecných znalostí?

Kdysi dávno jsem chodila na hodiny moderování k paní Evě Jurinové. To byl skvělý základ pro mou profesi. Od té doby se učím především pozorně naslouchat, sledovat reakce okolí a publika a samozřejmě si neustále rozšiřuji všeobecný přehled. To je to nejdůležitější – moderátor by měl umět reagovat a reflektovat aktuální dění.

Jste narozená ve znamení Panny, které jsou známé svým perfekcionismem a tím, že jsou málokdy spokojené s výsledkem svého snažení. Řekla byste, že je to pro vás také typické ?

Jsem typická Panna, která se neustále podceňuje a snaží se na sobě pracovat, aby se zlepšila. Ovšem mám sebereflexi a tak vím, že jsou určité limity, které nepřekročím. A to je dobře – uvědomit si, kde je vaše místo, v čem jste dobří a do čeho se naopak nemáte pouštět a přenechat to jiným, lepším.

Svůj profil na Instagramu máte perfektně propracovaný a sama říkáte, že vás i obstojně živí. Dokázala byste si představit život bez sociálních sítí, bez mobilního telefonu? Tuhle dobu jste kdysi zažila...

Instagram je důležitý pro mou profesi. Nejen pro kontakt s fanoušky, ale také je to podpůrná síť pro klienty, kterým moderuji akce, používám ho také pro promo divadla, kde hraji a podobně. Ale na rovinu, žít bez sociálních sítí a telefonu bych dokázala. Musela bych se to zase naučit, bylo by to složitější, ale šlo by to. Už jsem stará a už to tu bylo.

Máte nějakou tajnou neřest?

Moc ráda jím – a nemám záklopku. Neexistuje, že bych otevřela tabulku čokolády a vzala si jen jeden řádek nebo kostičku. To bych psychicky nedala. Buď neotevřít vůbec, nebo „sežrat“ celou!

Zmrzlina, nebo tatarák?

Zmrzlina... Hned potom, co dojím tatarák!