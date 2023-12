Mám kládu v kalhotách. Hvězdný Depardieu má nové trable kvůli svému chování

Obscénní narážky zachytila kamera při cestách po Severní Koreji, které herec uskutečnil společně se spisovatelem a režisérem Yannem Moixem k 70. výročí severokorejského režimu před pěti lety. Výpravu nechal Depardieu natáčet, ale záběry dosud veřejnost neviděla. Pod názvem „Dodatečné vyšetřování“ je vysílá ve čtvrtek francouzský veřejnoprávní kanál France 2.

Zejména tlumočnice, která měla francouzského herce a spisovatele doprovázet, byla po celou dobu pobytu předmětem četných sexuálních návrhů a narážek. Zjevně v rozpacích se podle serveru France Info snažila konverzaci odvrátit zdvořilými poznámkami.

„Jsem velký lovec,“ říkal jí Depardieu a nenechal se odradit. Při návštěvě věže Ču-čche, památníku pchjongjangské ideologie, používal vulgární výrazy, vydával zvuky a vrčel.

Při návštěvě hřebčína se herec podělil o sexuální a misogynní pohled na jízdu na koni. „Ženy milují jízdu na koni, otírají si klitorisy o hlavici sedla (...) Jsou to velké d*vky,“ tvrdil, aniž by na to kdokoli z mužů, kteří ho doprovázeli, reagoval.

Když se herec postavil na váhu, pronesl k tlumočnici: „Vážím 124kg, miláčku. A to, když nejsem v erekci. Jinak mám 126. Mám kládu v kalhotách.“

Další stížnost na sexuální obtěžování

Francouzská hvězda Depardieu navíc čelí dalšímu nařčení ze sexuálního obtěžování. Nejnovější stížnost v září vznesla herečka Helene Darrasová, podle níž k napadení došlo při natáčení filmu Disco v roce 2007, uvedla podle listu The Straits Times pařížská prokuratura.

Herečce tehdy bylo 26 let a ve snímku účinkovala jako komparzistka. „Trvalo mi rok, než jsem se od povídání o tom, co se stalo (v médiích), dostala k trestnímu oznámení,“ řekla Darrasová agentuře AFP.

„Projít dveřmi policejní stanice a říct policistovi, že se někdo dotýkal vašich intimních partií, to není snadné. Potřebujete čas na rozmyšlenou,“ dodala.

Depardieu mi přejížděl po stehnech, hýždích a zval do vlastní šatny, vypověděla Darrasová. Hercovy údajné návrhy odmítla, ale „to na tom nic nezměnilo“. „Mezi záběry mě osahával dál,“ tvrdí.

Vyšetřovatelé stížnost, která podle všeho spadá pod francouzskou promlčecí lhůtu, studovali, aby se rozhodli, zda zahájí vyšetřování.

Darrasová to komentovala, že jí „může být ukradené“, jestli jsou obvinění příliš stará na to, aby se vyšetřovala. „Chtěla jsem reagovat na obhajobu, která obvinění zlehčuje tím, že jde ‚jen‘ o svědecké výpovědi,“ řekla agentuře AFP.

Gérard Depardieu, hvězda snímků Bídníci, Asterix a Obelix nebo Maigret, se s obviněními ze znásilnění a sexuálního obtěžování potýká už několik let. Obvinila ho například herečka Charlotte Arnouldová. Po její výpovědi byl herec obžalován.

V dopise listu Le Figaro loni v říjnu Depardieu ovšem zdůraznil, že není „ani násilník, ani predátor“. „Nikdy, ale opravdu nikdy jsem žádnou ženu nezneužil,“ napsal.