Osahávání a oplzlosti. Depardieua vyšetřují kvůli dalšímu sexuálnímu útoku

Podle ženy se sexuální útok stal v září 2021 při natáčení snímku Les volets verts (Zelené okenice), kde žena pracovala jako scénografka. Tvrdí, že ji Gérard Depardieu brutálně chytil a hnětl pas, břicho a postupně až k prsům. Napadení přerušila hercova ochranka, řekla žena serveru Mediapart.

Herečka Anouk Grinbergová, která rovněž hrála ve filmu, v úterý AFP vyprávěla o „oplzlém chování“ Depardieua, které údajně na place museli snášet „od rána do večera“.

Justiční orgány dostaly v posledních měsících několik trestních oznámení kvůli údajnému sexuálnímu napadení ze strany Depardieua. Alespoň v jednom případě však justice uvedla, že činy jsou už promlčené.

Vedle stíhání v případě herečky Charlotte Arnouldové, která Depardieua obvinila ze znásilnění, čelí herec podle tisku předběžnému vyšetřování kvůli údajnému sexuálnímu napadení z roku 2014.

„Nikdy, nikdy jsem žádnou ženu nezneužil,“ uvedl Depardieu v otevřeném dopise zveřejněném 1. října v deníku Le Figaro, který se týkal obvinění Arnouldové. V otevřeném dopise pro francouzská média také uvádí, že ublížit ženě by nedokázal, protože by to podle něj byl stejný zločin jako kopnout vlastní matku do břicha.

„Nejsem násilník, ani sexuální predátor. Už několik měsíců si toto o sobě čtu. Myslel jsem si nejdříve, že to budu ignorovat a že je mi to jedno, ale ne. Vlastně mi to jedno není. To všechno mě dostává a ubližuje mi to. Ještě horší je, že mě to vymaže také umělecky,“ napsal herec.