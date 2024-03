Mám ráda nechutnosti. Herečka Anna Kameníková prozradila neobvyklé zlozvyky

„Já mám hodně zlozvyků, ale z takových těch jako blbostí, o který se tady jako docela opíráme, tak já se strašně ráda koukám na videa, jak se mačkají beďary, tak to dělám docela hodně často. Obecně mám docela ráda nechutnosti, takže někdy koukám na hemžení červů a tak podobně. Nevím proč, nevím proč se mi to líbí,“ řekla Anna Kameníková pro CNN Prima News.

Herečka oslavila den po premiéře 21. března své 30. narozeniny. Jak to podle ní vypadá, když je člověk dospělý? „No, to by mě taky zajímalo. Asi by mi nemělo dělat takový problém jít do spořitelny něco vyřídit nebo dojít na poštu. Dělá mi to velké problémy. Nenávidím obecně byrokracii a bojím se jí,“ prozradila dcera herečky Jitky Asterové.

Kameníková také zmínila, že se jí lidé často ptají na věci, které souvisí s jejím věkem, jako například zda už se chystá mít děti. „Už se to děje. Ale to už nějak od té doby, co jsem vdaná. Lidé se mě ptají na věci, na které nejsem třeba ještě připravená. Ale to je asi nějaká formalita, která tyhle otázky otevírá. Asi se na mě bude ještě víc tlačit se založením rodiny,“ uvedla.

Herečka Jitka Asterová a její dcera Anna na archivní fotografii (2015)

Anna Kameníková vystudovala herectví na Pražské konzervatoři, v roce 2011 byla nominována na cenu Českého lva i Cenu české filmové kritiky za vedlejší roli ve filmu Nevinnost. Zazářila také v sérii Božena a nejnověji hraje v pražské Viole ve hře Vděk společně s Klárou Cibulkovou a Ladislavem Hamplem.

V roce 2017 vdala za svého partnera Jana Kameníka, který si nechá říkat Stouny. V roce 2020 se herečka v Show Jana Krause svěřila s tím, jak rozvířila vlny všeobecného zájmu svým prohlášením, že necítí potřebu mít děti.

„Nevím, jestli musím být nutně součástí tohohle koloběhu. A máme na to s partnerem podobný názor,“ řekla. Ve vztahu se svým manželem, kterého označila za „heteráka neklasika“, se prý cítí jako skutečná žena a antifeministka.