Jiří Krampol se nastálo přestěhuje do domu s pečovatelskou službou, píše bulvár

Lékaři Jiřímu Krampolovi vzhledem k jeho zdravotnímu stavu opakovaně doporučují, aby přestal s prací, nebo ji omezil na minimum v podobě občasného načítání audioknih a podobně.

Nyní by se měl herec nastálo přestěhovat do domu s pečovatelskou službou na Praze 1, k čemuž ho podle informací Aha! nepřesvědčili jen lékaři, ale také Krampolova třetí manželka, bývalá modelka Marta Krampolová (59). S tou se rozvedli před více než třiceti lety, ale stále jsou v kontaktu.

„Naštěstí jsme našli společnou řeč se sociálním pracovníkem v Nemocnici Na Františku. Chtěli jsme pro Jirku především důstojné bydlení a žití. A opravdu jsme ho našli rovnou na Jirkově milované Praze 1,“ uvedla Krampolová. Její bývalý manžel by se měl do domu s pečovatelskou službou přestěhovat, jakmile si vyřídí všechny potřebné dokumenty.

„Brzy mi bude osmdesát šest let, není to žádná ostuda. Ležet dlouhé dny v nemocnici je na skobu, prostě nekonečné. V domově budu mít s kým promluvit a budou o mě pečovat, což už sám nedávám,“ uznal Jiří Krampol.

Na páteční dotazy iDNES.cz ohledně jeho stěhování do domu s pečovatelskou službou herec zatím nereagoval.

Jiří Krampol (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, 24. března 2024)

Krampol se v posledních letech opakovaně potýká se zdravotními problémy. V březnu byl propuštěn z Nemocnice Na Františku, kde byl tři týdny hospitalizován se zápalem plic a dva dny nato doma zkolaboval. Záchranka ho převezla do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí.

V nemocnici skončil na jednotce intenzivní péče i loni v prosinci. I tehdy ho propustili domů, ale jeho známý mu po několika dnech opět musel volat záchranku.

Oblíbeného herce a dabéra trápí celoživotně průdušky a lékaři pražské Nemocnice Na Františku ho pravidelně dávají dohromady pomocí kapaček.

„Od dětství mám problémy s průduškami, trápí mě to každoročně, a to hlavně v tomto počasí. Každý rok chodím do nemocnice pravidelně na kontrolu, protože se bojím, abych nedostal zápal plic. Dostávám antibiotika přímo do žíly, protože to je nejrychlejší a nejúčinnější způsob. Je to pro mě určitě lepší, než abych doma zbytečně ležel čtrnáct dní a cpal se prášky,“ řekl v minulosti Krampol v rozhovoru pro iDNES.cz.

Ve svém věku se sice odpočívat podle rad lékařů snaží, ale potřebuje prý k životu společnost i práci. „Rozhodně nepatřím mezi ty, kdo by každý večer seděli doma před televizí u seriálu s lahví piva v ruce,“ dodal Jiří Krampol.