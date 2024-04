Čechy poznám podle outdoorové módy. Nosí ji bohužel i ženy, říká Kerekes

Éva „Vica“ Kerekes se narodila na Slovensku maďarské matce a otci s napůl maďarskými a napůl slovenskými kořeny. Když říká my, myslí tím Slováky, Čechy a Maďary.

„Mám to tak spojené. Měli bychom být sebevědomější. My všichni. Když vidím nějaký dav, zjistila jsem, že asi už vím, kdo z těch lidí jste vy, Češi. Češi rovná se outdoorové oblečení. Neměli byste to dělat. Většinou to nosí i české ženy. Vidím to, když cestuji. Ale proč? Vy Češky jste přece nádherné! I současná Miss World je přece Češka,“ řekla herečka během rozhovoru s moderátorkou Lucií Výbornou v pořadu Výborná SHOW.

„Slováci zas nosí nejraději značky. Značkové oblečení. Aby bylo poznat, že na to mají. Maďary v davu nepoznám. Ti podle mě chodí oblékaní hlavně podle nálady,“ myslí si Kerekes.

Prozradila také, pro jaké povolání se podle svého názoru rozhodně nehodí. „Zjistila jsem, že bych nemohla být politička. Hned mi totiž naskočí emoce, kurník,“ směje se herečka. „Doma jsme se vždycky bavili maďarsky, ale maminka byla učitelka slovenštiny a maďarštiny a táta se vždy považoval za Slováka. S bratrem ctíme rádi tradice. Stále dodržujeme vše, co nás naučila babička s dědou. Od dětství jsme dělali doma tradiční klobásy, čabajky, dělám je i dnes,“ dodává.

Herečka zaujala diváky například ve filmech Gump, Muži v naději, Anděl Páně 2 či seriálech Kapitán Exner nebo Četníci z Luhačovic. V roce 2012 byla nominována na Českého lva v kategorii Nejlepší herečka v hlavní roli za výkon ve snímku 7 dní hříchu.

Vica Kerekes nedávno prozradila, že o zemi, kde se jednou usadí, rozhodne láska. Toho pravého zatím nenašla. „Je to těžké, hledám celý svůj život. Nemám žádného vysněného,“ prozradila v Show Jana Krause.

Už jednou byla vdaná. Jejím manželem byl umělecký fotograf Csaba Vigh, s nímž žila v Budapešti. Brali se v roce 2011 po šestiletém vztahu, manželství nevydrželo ani rok.

Poté žila v Maďarsku s českým bývalým hokejovým brankářem, výtvarným umělcem a tatérem Lukášem Musilem, který si říká Musa. Tehdy mluvila o založení rodiny a stěhovat se nechtěla. „Moje srdce patří Maďarsku a jako Maďarka se i cítím,“ říkala. Vztah skončil tichým rozchodem.

Herečka stále věří, že se jí podaří založit rodinu. „Rodina je důležitá, ale uvidíme, jestli budu mít svoje děťátko, nebo to děťátko adoptuji,“ řekla v primáckém pořadu Showtime. Zatím ji naplňuje její práce. Kromě natáčení filmů, z nichž nejnovějším je snímek Gump - jsme dvojka, se rozhodla předávat dál své zkušenosti a vede kurzy filmového herectví u nás i na Slovensku.

ANKETA: Nosí podle vás Češi a Češky outdoorové oblečení mnohdy i při nevhodných příležitostech? Ano 92 %(614 hlasů) Ne 8 %(51 hlasů)

VIDEO: Výborná SHOW | Jazykolamy s Vicou Kerekes: