Hvězda filmu Jan Žižka má otravu krve, herci hrozí amputace nohy

„Už čtrnáct dní jsem v nemocnici na antibiotikách. Mám od loňského srpna zranění na noze, které se nehojilo. Uhodil jsem se do holeně a do rány se mi dostaly bakterie. Teď mám ‚otevřenou nohu‘, tak tomu lékaři říkají. Bohužel se to postupem času pořád zhoršovalo,“ řekl Til Schweiger pro deník Bild.

Minulý čtvrtek večer dostal herec vysoké horečky a stále hrozí, že mu bude muset být noha amputována. Schweigerova manželka a tři z jejich čtyř dětí přicestovali na Mallorku, aby herce psychicky podpořili během následujících vyšetření. „Čeká mě opět magnetická rezonance a sono,“ dodal Schweiger.

Diváci mohou herce znát například z již zmiňovaného velkofilmu Jan Žižka, ale také z hollywoodského trháku Hanební pancharti, či filmů Klepání na nebeskou bránu a krimi seriálu Místo činu.