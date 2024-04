Jenna Ortega si je v sexuálních scénách jistá, říká koordinátorka intimity

Jenna Ortega hraje v Premiantce osmnáctiletou studentku Cairu Sweetovou, která se zaplete se svým učitelem (Martin Freeman). Herci měli ve scénáři spoustu sexuálních scén. Některým divákům se však nelíbil velký věkový rozdíl mezi hlavními hrdiny a intimní scény v komentářích označili za nechutné. Diskutovali také o tom, že pro mladou herečku to muselo být velmi nepříjemné.

Podle koordinátorky intimity však žádné hranice při filmování překročeny nebyly. „Během natáčení sexuálních scén se spousta lidí s Jennou bavilo o tom, zda je pro ni vše v pořádku a ujišťovali se, že je vše tak, jak má být. Jenna byla ve všech scénách odhodlaná a byla si velmi jistá vším, co dělá,“ řekla Kristina Arjona pro web DailyMail.

Martin Freeman a Jenna Ortega ve filmu Premiantka (2024)

„Součástí mé práce je také podporovat ji ve všech jejích rozhodnutích. Přizpůsobuji se hercům, potřebuji, aby se cítili co nejvíce uvolněně a pohodlně. A to zvláště při produkci, jako je tato, kdy je mezi herci velký věkový rozdíl. Neustále kontrolujeme, že v žádném okamžiku nebudou překročeny hranice. Tím, že je Jenna výrazně mladší, o to víc se stále ujišťujeme o tom, že se vším při natáčení v každé scéně souhlasí,“ dodala.

Koordinátorka diskutovala během natáčení s herci o míře nahoty i o tom, které simulované sexuální scény jsou pro film nutné. Poté jim poradila pomůcky, které mohou při natáčení použít, aby si zajistili přiměřený odstup. Přesné informace o konkrétních scénách byly hercům poskytnuty vždy také písemně a to 48 hodin před natáčením. Podle Arjony ale samozřejmě existuje možnost v daný den změnit názor, pokud herci cítí, že jim je něco nepříjemné udělat.

Tvůrci ukazovali na zkušebních projekcích pro tento film kvůli citlivému obsahu různé varianty sexuálních scén. Díky reakcím diváků se snažili zjistit, co už je pro ně příliš.

Herečka Jenna Ortega se v dospívání zviditelnila díky Disney seriálu Život uprostřed. Další její významnou rolí byla dívka Wednesday ve stejnojmenném seriálu Netflixu. Za svůj výkon získala nominaci na Zlatý glóbus za nejlepší ženský herecký výkon. Objeví se také v nové komedii Beetlejuice Beetlejuice režiséra Tima Burtona.

Herec Martin Freeman je známý například ze seriálů Kancl, Sherlock, Fargo nebo Rodiče. Hrál také ve filmech Láska nebeská, Stopařův průvodce po Galaxii, Black Panther či v trilogii Hobit.