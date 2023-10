Ublížit ženě by bylo jako kopnout vlastní matku do břicha, říká Depardieu

Francouzského herce obvinila ze znásilnění jako první herečka Charlotte Arnouldová v roce 2018. Na počátku tohoto roku dalších třináct žen přišlo s tím, že i je hvězda Zelené karty sexuálně obtěžovala.

V listu, který otiskl například deník Le Figaro, Gérard Depardieu píše: „Nejsem násilník, ani sexuální predátor. Už několik měsíců si toto o sobě čtu. Myslel jsem si nejdříve, že to budu ignorovat a že je mi to jedno, ale ne. Vlastně mi to jedno není. To všechno mě dostává a ubližuje mi to. Ještě horší je, že mě to vymaže také umělecky,“ říká herec.

„Dnes už například nemůžu ani vystupovat s písněmi ze své desky Depardieu Chante Barbara (v překladu Depardieu zpívá Barbaru), protože žena, která je se mnou kdysi chtěla zpívat, mě obvinila ze znásilnění. Konečně vám chci říct svou pravdu,“ pokračuje.

„Nikdy, nikdy jsem žádnou ženu nezneužíval. Ublížit ženě by bylo jako kopnout mou vlastní matku do břicha. Ta žena přišla do mého domu poprvé lehkým krokem a šla do mého pokoje čistě ze své vlastní vůle. Dnes tvrdí, že tam byla znásilněna. Vrátila se i podruhé. Nikdy mezi námi nedošlo z mé strany k žádnému nátlaku a násilí, nebo z její strany k protestu. Chtěla se mnou zpívat Barbařiny písně v Cirque d’hiver (Zimní cirkus v Paříži). Řekl jsem jí, že ne... Tak podala žalobu. Tak to je,“ dodal Gérard Depardieu.

Advokátka herečky Charlotte Arnouldové, Carine Durrieuová-Dieboltová v rozhovoru pro rozhlasovou stanici France Info uvedla: „Pan Depardieu říká, že odhaluje svou pravdu, ale rozhodně to není Charlottina pravda. A rozhodně to nebude ta pravda, která bude jednou potvrzena soudy.“

VIDEO: Depardieu zpívá Barbaru: Dis Quand Reviendras-tu?: