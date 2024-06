Slávistky po nepovedené sezoně zbrojí na ligu i pohár, posily dorazily z Balkánu

Podle něj přitom sezona neodstartovala špatně, ale pak se postupně začaly objevovat problémy. „Přispěla k tomu dlouhodobá neúčast našeho trenéra Dana Čurdy na trénincích a to z důvodu jeho práce u národního týmu, kde je asistentem a s nímž byl na prosincovém světovém šampionátu.“

Po MS pak nastal rozkol mezi hráčkami a klubovým šéfem, který apeloval na změnu jejich myšlení a především přístupu k zápasům. „Ale reakce týmu mě šokovala. Byl jsem zpražen odpovědí, že se nic neděje a kritizovat a vyjadřovat nedůvěru mohu až po skončení soutěže,“ říká Toman.

A tak není divu, že v letním přestávce probíhá ve slávistickém kádru značná obměna. Brankářka Petra Kudláčková odchází do Zlína, končí i Vendula Fryčáková, Adéla Novotná a Nikola Motejlová.

Čilý ruch probíhá na lince Praha - Plzeň. Na západ Čech odcházejí slávistky Saša Koubová, Eliška Jirásková a Vendula Vrbková, opačným směrem pak míří juniorská reprezentantka a třetí nejlepší střelkyně MOL ligy Simona Schreibmeierová a jedna z nejlepších obránkyň soutěže Nikola Melicharová.

Ze slávistického dorostu doplnily kádr A-týmu juniorské reprezentantky Sandra Müllerová, Barbora Rachová, Adéla Mazánková, Barbora Bačáková a Tereza Mulačová. „Vkládáme do nich velké naděje,“ zdůraznil Toman.

Černohorská brankářka Aleksandra Bazovićová podepisuje smlouvu se Slavií.

Ten se tentokrát při hledání posil zaměřil i na balkánský poloostrov. Slavia angažovala jednadvacetiletou makedonskou spojku Angelu Jankulovskou z mistrovského týmu Gjorche Petrov a o rok mladší černohorskou brankářku Aleksandru Bazovičovou, která naposled působila v kosovském týmu KHF Istogu. „Obě jsou seniorskými reprezentantkami své země,“ připomíná slávistický šéf.

Trenérský tým Slavie posílí zkušený Richard Řezáč, který vrací po šesti letech z angažmá v Plzni. „Jeho zkušenosti s vedením ženského kolektivu určitě využijí oba naši trenéři Dan Čurda a Honza Josef,“ míní Toman.

Slávistky se po roční odmlce představí i na evropské půdě, čeká je start v Evropském poháru. „V loňském roce jsme jako mistři měli hrát Evropskou ligu, jenže nemáme halu vyhovujícím parametrům pro tuto soutěž. Navíc je to pro nás soutěž finančně nedostupná. Evropský pohár je v tomto ohledu v obou směrech příznivější. Máme nejmladší družstvo v MOL lize a účast v Evropském poháru bereme jako sbírání zkušeností.“

A s jakými cíli tedy vstoupí házenkářky Slavie do nové sezony. „Naše ambice zůstávají už několik let stejné, tedy účast ve finále Českého poháru a medaile v národním play off interligy.“ přibližuje Richard Toman.

„Všechny hráčky, které zůstaly, i ty co doplnily kádr, mají uzavřeny několikaleté smlouvy. V týmu je cítit zdravé napětí a touha na loňskou sezonu rychle zapomenout a porvat se o medailové umístění,“ uzavřel slávistický šéf.