Ve válce musíme vydržet tři měsíce. Švédové plánují posílení obrany

Strategický Gotland Asi 175 kilometrů dlouhý a 50 kilometrů široký ostrov v Baltském moři neměl stálou vojenskou přítomnost od roku 2005 až do roku 2015.

V reakci na ruskou anexi Krymu Švédsko na ostrově znovu rozmístilo jednotky. Vedly k tomu vojenské analýzy, že pokud by si čistě hypoteticky chtěla Moskva ostrov „vypůjčit“, švédské ozbrojené síly by v dlouhodobém horizontu nebyly schopné území uhájit.

A obsazení ostrova by kvůli jeho poloze komplikovalo USA a NATO případnou obranu pobaltských zemí.