Švédové ukázali nový pásový obrněnec pro přezbrojení české armády

Švédští Hägglunds pod křídly jedné z největších zbrojovek BAE Systems patří mezi čtyři kandidáty na dodávky pásových obrněnců pro českou armádu.

Kromě nich je to také konsorcium PSM, tedy společný podnik koncernů Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme s obrněncem Puma, ASCOD od General Dynamics European Land Systems (GDELS), která české armádě mimochodem dodala kolové obrněnce Pandur, a pak také obrněnec Lynx od německého Rheinmetallu.

„Pro nás to není nic nového, stále stejní soupeři. Výsledek v Česku ale budou velmi bedlivě sledovat v Rumunsku, Maďarsku nebo Slovinsku. Úspěch v Česku může zajistit dobrou pozici v dalších zemích,“ uvedl Tommy Gustafsson-Rask, generální ředitel Hägglunds.

A programy na generační obměnu pásových obrněnců připravují také Spojené státy nebo Austrálie.

Obrněnce CV90 má dosud ve výzbroji sedm zemí. Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemsko a také Estonsko. Celkem jde o 1 280 kusů obrněnce v 15 variantách.

BVP-2 Bojová vozidla pěchoty BVP-2 slouží především u 7. mechanizované brigády – ještě 120. Vyřazení starých BVP je součástí koncepce rozvoje armády. Celkově jich u různých útvarů v zemi slouží až 400 kusů. Většina je z let 1982 až 1984, má slabou balistickou ochranu, slabou výzbroj i komunikační a přenosové systémy. Někdejší Československá lidová armáda, konkrétně 3. motostřelecký pluk v Lounech, dostala první vozidla ještě sovětské výroby v roce 1983. Až v roce 1987 se vozidla vyráběla přímo v Československu v rámci licence. V Podpolianských strojírnách národního podniku Detva bylo do roku 1989 vyrobeno 344 kusů základní verze. Velká část BVP je ale podle vojáků ještě v relativně dobrém stavu. Až při zavádění nových obrněnců armáda rozhodne, co s nimi nakonec bude. Velení s nimi počítá například pro příslušníky Aktivní zálohy.

Novou verzi vozidla představila firma před více než před rokem. Teď však ve svém sídle v Örnsköldsviku ukázala zcela funkční obrněnec v podobě, jak by mohl sloužit českých vojákům.

Nejde o prototyp, nebo testovací stroj. Firma má už pět kusů obrněnců v této „sériové“ podobě. „Je to další krok ve vývoji osvědčeného CV90, pátá generace,“ dodal Gustafsson-Rask.

Jasno má být do konce roku

Již nyní je jasné, že podstatnou roli při výběru bude hrát, kromě technických požadavků, které po nových vozidlech bude požadovat česká armáda, také zapojení českých firem do výroby.

„Výhoda spolupráce se Švédskem je v tom, že nestavíme na zelené louce. Řada firem již dlouhodobě spolupracuje,“ konstatoval šéf Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek.

Kvůli prezentaci možností průmyslové spolupráce nejen při dodávkách CV90 s ním proto do sídla Hägglunds tento týden zamířili zástupci několika tuzemských firem. Včetně státního podniku VOP, kde by se měly nové obrněnce pro českou armádu kompletovat, ať už obří zakázku získá kterýkoliv z uchazečů.

Armáda chce pořídit až 210 pásových obrněnců v sedmi modifikacích. Přezbrojena jimi má být především 7. brigádní úkolové uskupení. Nové obrněnce by měla česká armáda postupně dostat v letech 2020 až 2025 a sloužit by měly minimálně třicet let. Nahradit mají přesluhující stroje BVP-2, které mají vojáci přes třicet let. Podepsat smlouvu chce obrana do konce letošního roku.

V nejbližších dnech si české ministerstvo pozve všechny kandidáty na dodávky. Obecně se očekává, že jim upřesní zadání armády i požadavky na průmyslovou spolupráci.

„Rozjeli jsme už pět výrobních programů, žádná dodávka nikdy neměla zpoždění,“ podotkl regionální manažer Hägglunds pro Česko Mikael Segerman. Bývalý aktivní voják švédské armády má právě s CV90 osobní mnohaleté zkušenosti. Dosud slouží jako rezervista a velí celé brigádě vyzbrojené těmito stroji.