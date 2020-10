Nejde o cvičení. Polní nemocnice v Letňanech bude záloha, říká generál Bubeník

Stavba záložního zařízení je historicky asi prvním takovým nasazením českých armádních zdravotníků na našem území?

Přesně tak. První masivnější nasazení ve formátu, kdy nejde o cvičení.



Jak logisticky složité je zjednodušeně sbalit dvě polní nemocnice a přesunout je o sto kilometrů dál?

Nejde jen o tu hrubou manipulaci, tedy vytažení nějakého kontejneru z pod přístřešku nebo ze skladu, naložení na multilift nebo jeřábem na nákladní auto. To je ta jednodušší část. Složitější je vždycky kontejnery, které jsou plné logistického materiálu nebo přístrojového vybavení, připravit na transport tak, aby to přečkaly bez úhony. Jsou to komplexní systémy, kde je propojení odpadů, instalací atd.