Zlínskému kraji pomůže rozšířit kapacitu také nemocnice ve Vizovicích

Vlna šíření koronavirové infekce se ze Slovácka přesunula do krajského města. Na 100 tisíc obyvatel je ve zlínském okrese za posledních sedm dní 797 nakažených, což je nejvíce v celé republice. Tomu odpovídá i vytíženost Baťovy nemocnice.

„Minulý týden jsme zřídili dvě covidové stanice pro pozitivně testované pacienty, které se během několika dnů zaplnily. Nyní otevíráme novou stanici, budeme jich tedy mít pět, ale už musíme chystat další. Tlak na lůžka narůstá,“ potvrdil mluvčí Nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Další lůžka pro nakažené pacienty rozšiřuje také Uherskohradišťská nemocnice. Proto v úterý uzavřela dětské oddělení včetně dětské jednotky intenzivní péče (JIP) s celkem 27 lůžky, na něž přestěhuje necovidové pacienty z neurologické JIP, a ta bude sloužit jako intenzivní jednotka pro covidové pacienty.

Lékaři během úterý propustili sedm z osmi hospitalizovaných dětí do ambulantní péče, jedno převezou do zlínské nemocnice. Tam budou dočasně mířit všechny děti z Uherskohradišťska, které vyžadují pobyt v nemocnici. Dětské ambulance, pohotovost i stacionář dál fungují.

„Snažíme se koncentrovat hospitalizované dětské pacienty na jedno pracoviště, aby tak vznikl prostor pro navyšování péče o covidové pacienty. Na dětských odděleních je od začátku druhé vlny nízká obložnost a nemůžeme si v tuto chvíli dovolit mít poloprázdná oddělení. Chápeme, že pro rodiče to může být komplikace, ale věříme, že nás pochopí,“ vysvětlil ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Stany až v poslední variantě

Krizový štáb Zlínského kraje v souvislosti s narůstajícím počtem nakažených vytipoval záložní kapacity pro případ, kdy by nemocnice potřebovaly uvolnit lůžka. V první řadě se obrací na menší zdravotnická zařízení v kraji.

„Až poté, kdy by i tyto kapacity byly naplněné, bychom se obrátili na vybrané čtyři hotely a ubytovny v kraji, které o tom vědí a nemají s tím problém,“ upřesnil hejtman Jiří Čunek, jenž zodpovídá za zdravotnictví.

„Stany, do kterých bychom případně přesunovali pacienty, jsou v záloze také. Ale budou připadat v úvahu až při nejčernějším scénáři na posledním místě. Je to varianta, která, věříme, vůbec nenastane,“ dodal s tím, že stany by byly postavené uvnitř haly, ne na volném prostranství.

Lůžka mohou být k dispozici například v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži nebo EUC Klinice ve Zlíně.

První přesuny už začaly. Do zařízení ve Vizovicích s 65 lůžky, jež slouží pro dlouhodobě nemocné, má přijít asi dvacítka pacientů ze Zlína.

Nejde ale o osoby, které prodělaly koronavirovou infekci nebo ji aktuálně mají. „Jde o pacienty na doléčení nebo sociálně slabé. Snažíme se vyjít vstříc, takže jsme propustili naše pacienty, u kterých to bylo možné, a uvolnili jsme tak místo. Personál zatím k dispozici máme, ale pochopitelně se také bojíme,“ potvrdila Zdeňka Vlčková, ředitelka vizovického zařízení.

Zlínská nemocnice se rozhodla takto přesunout pacienty z oddělení lůžek dlouhodobě nemocných, kteří nepotřebují akutní péči, ale následnou. Na tomto místě pak otevírá další covidovou stanici.

Pomoc Baťově nemocnici ve Zlíně nabídla rovněž zlínská EUC Klinika, která se stará o pacienty především v ambulantním provozu a lůžka má k dispozici na chirurgickém a gynekologickém oddělení. O detailech ještě vedou ředitelé obou zařízení jednání.

„Možné je využití dvaceti lůžek v lůžkové části naší kliniky pro doléčení necovidových pacientů po gynekologických a chirurgických zákrocích,“ vysvětlila mluvčí EUC Eva Hokrová.

Druhá nemocnice v Kroměříži se sama potýká s nákazou

Situace se ale mění ze dne na den. Potvrdilo se to v Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži, která funguje jako zařízení následné péče a dlouhodobě standardně přebírá neakutní pacienty z Kroměřížské nemocnice.

„Ještě na konci minulého týdne jsme kraji nabídli čtyři lůžka, na která bychom mohli přijmout pacienty navíc. Ale dramaticky se to změnilo a aktuálně máme dvě ze tří oddělení s covidovou nákazou a čekáme, jak dopadnou testy,“ upozornil ředitel a primář tohoto zařízení Antonín Bařinka.

Personál se tady stará o pacienty, kteří jsou po operacích krčku, po mozkových mrtvicích nebo například amputacích. Potřebují průměrně 44 dní následné péče. Kapacita přesahuje 100 lůžek, přičemž využitá je dlouhodobě na více než 90 procent.

V krajských nemocnicích v úterý leželo 314 nakažených pacientů, na plicní ventilaci bylo připojených 38 z nich. V Uherském Hradišti to bylo 126 nemocných, ve Zlíně 123, v Kroměříži 41 a ve Vsetíně 26.