Záložní nemocnice je připravená, hlásí armáda z výstaviště v Letňanech

„Provozní zkoušky dopadly podle očekávání. Můžeme zahlásit připravenost. Vojenští zdravotníci a všichni, kteří nám pomohli, odvedli ohromný kus poctivé práce,“ řekl šéf armádních zdravotníků Zoltán Bubeník.

Armáda začala se stavbou polní nemocnice přesně před týdnem. Do výstavních hal nevezla postupně přes 330 tun vybavení. Od lůžek, přes operační sály, specializované laboratoře až po rentgeny i počítačový tomograf.



Detailní plánování takto rozsáhlé operace přitom zabralo jen tři dny. Vyslání do zahraniční mise se přitom plánuje a připravuje půl roku.

Zdravotníci i obslužný personál mají k dispozici kompletní zázemí. Jen pro zajímavost, spojovací specialisté rozvedli po halách 5,5 kilometru různých kabelů, propojili desítky počítačů, telefonů a také satelitní spojení.

Dosud nevídané zařízení má sloužit jako záložní nemocnice následné péče pro pacienty s koronavirem, když budou pražské nemocnice potřebovat uvolnit lůžka pro akutní případy s covidem.



Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly existuje předpoklad, že by polní nemocnice mohla být využita hlavně kolem 10. listopadu, kdy by se kapacity v nemocnicích podle růstu počtu nakažených mohly naplnit.

Nemocnice by sem přesouvaly pacienty, kteří jsou už stabilizovaní v dobrém stavu, aby se uvolnila místa pro nové akutní případy. Sloužit by také případně mohla pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů pro seniory.



Zařízení bude oficiálně provozovat Nemocnice na Bulovce, která si část letňanského výstaviště pronajala. O případné aktivaci bude rozhodovat ministerstvo zdravotnictví.

Stát i nemocnice se snaží navýšit počty lůžek pro pacienty s covid-19. Nemocnice tak odkládají neakutní péči a některá oddělení přestavují pro příjem a hospitalizaci nakažených. Celkově má být v celé ČR kapacita zvýšena o třetinu na 15 500 lůžek. Podle údajů ze soboty je v nemocnicích hospitalizováno 5 314 pacientů s koronavirem z toho 772 ve vážném stavu.