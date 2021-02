Více peněz na odstrašení nepřátel a revize odolnosti, plánuje šéf NATO

„Chci představit vůdcům ambiciózní program pro naši bezpečnost a obranu,“ řekl Stoltenberg před dvoudenní videoschůzkou ministrů obrany NATO, která v Bruselu začíná ve středu.

Půjde o první jednání aliančních ministrů za účastni nové americké administrativy a Stoltenberg chce s šéfy obrany členských i několika partnerských zemí probrat soubor klíčových návrhů z programu NATO 2030, který má pomoci Alianci čelit současným a budoucím výzvám a hrozbám. Finální návrhy pak mají schválit lídři na summitu NATO připravovaném na druhou polovinu letošního roku.

Stoltenberg avizoval, že v první radě navrhne ministrům zvýšit společné výdaje na kolektivní obranu a odstrašení nepřátel. „Společné výdaje by potvrdily sílu našeho závazku k článku 5, našeho slibu bránit se navzájem. A přispělo by to ke spravedlivějšímu sdílení nákladů,“ uvedl.

To by podle něj podpořilo posílenou vojenskou přítomnost spojenců v podobě předsunutých bojových skupin ve východní části NATO (například Pobaltí), ochranu vzdušného prostoru některých spojenců - takzvaný Air Policing, námořní hlídkování a intenzivnější výcvik.

Navrhnout chce rovněž přijetí jasnějších a měřitelnějších cílů takzvané národní odolnosti každého členského státu. Opatření má zajistit minimální standardy sdílené odolnosti mezi spojenci. Upozornil na důležitost takzvané nevojenské bezpečnosti, tedy odolnosti vůči ekonomickým i přírodním hrozbám.



Každoročně by pak podle Stoltenberga měla proběhnout revize zranitelností kritické infrastruktury a technologií v rámci zemí Aliance. A to včetně těch, na které mají vliv nebo je ovládají zahraniční vlastníci.

Inovace, změny klimatu i globální přístup

Pro zachování technologické výhody Stoltenberg navrhne vytvoření zvláštní iniciativy NATO pro obranné inovace. „Budou podporovat interoperabilitu a posilovat transatlantickou spolupráci v oblasti inovací v oblasti obrany,“ řekl.

Za klíčový považuje přechod Aliance ke globálnějšímu přístupu k řešení globálních výzev. „Čína a Rusko jsou v čele autoritářského potlačování mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Měli bychom tedy posílit náš politický dialog a praktickou spolupráci s podobně smýšlejícími partnery, abychom prosazovali naše hodnoty a chránili naše zájmy,“ prohlásil.

Proto chce navrhnou také posílení výcviku a budování kapacit pro partnerské země v těsném sousedství NATO. „Protože prevence je lepší než intervence,“ dodal.

Stoltenberg chce rovněž přijít se způsoby, jak mezi spojenci zvýšit politickou koordinaci k základním tématům. Více vzájemných konzultací mezi členy by rád viděl i ohledně ekonomických záležitostí souvisejících s bezpečností. „K tomu máme dnes zavedené postupy. Potřebujeme však větší politickou vůli je používat,“ konstatoval.

Aliance se také podle něj musí vážně zabývat bezpečnostními důsledky změny klimatu. Navrhne proto, aby spojenci stanovili „určitý standard“ pro snižování emisí z vojenského sektoru a postupně směřovali k cíli nulové uhlíkové stopy. Každý rok pak chce přezkoumávat, jaké by změna klimatu mohla mít dopady na alianční jednotky a jejich nasazení.