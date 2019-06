NATO vstupuje do vesmíru. Chce chránit satelity svých členů a spojenců

„Satelity mohou být rušeny, napadeny hackery nebo vyzbrojeny. Zbraně proti satelitům mohou ochromit komunikaci,“ řekl Stoltenberg. Ministři obrany zemí NATO proto tento týden v Bruselu souhlasili s budováním společné vesmírné politiky.

Aliance zatím nezveřejnila žádné bližší podrobnosti. Podle Stoltenberga jde zatím jen o rámcovou dohodu, aby Aliance sloužila jako klíčové fórum pro sdílení schopností a informací. „Rámec pro řešení výzev v tomto prostoru. Pak můžeme budovat různé prvky a učinit rozhodnutí, která posílí naši vesmírnou politiku v následujících měsících a letech,“ konstatoval.

Odmítl dotazy, zda jde o počáteční fázi militarizace vesmíru. „Neplánujeme militarizovat vesmír, ale tento prostor je nesmírně důležitý pro to, co se děje na Zemi. Pro komunikaci, pro navigaci, velení a řízení, pro sledování sil, pro včasné varování při odpálení raket, GPS,“ uvedl s tím, že Aliance by měla pomoci hledat řešení potenciálních hrozeb pro satelity.

Řada diplomatů míní, že v budoucnu by se pak vesmír mohl po zemi, moři, nebi a kyberprostoru stát pátou bojovou doménou, na kterou by se vztahoval i článek 5 Washingtonské smlouvy. Tedy, že útok na jednoho člena může být považován i za útok na ostatní. „Myslím, že je příliš brzy na to, spekulovat o všech prvcích včetně toho, zda se budeme zabývat otázkou článku 5,“ konstatoval Stoltenberg.

Program by mohl zapadnout do plánů amerického prezidenta Donalda Trumpa na vytvoření nových amerických vesmírných sil, které před časem ohlásil. Mají být na stejné úrovni jako letectvo, námořnictvo, pozemní síly a námořní pěchota a čítat až 20 tisíc vojáků.

Faktem je, že společná iniciativa NATO přichází jen několik měsíců poté, co během aliančního cvičení v Norsku byly rušeny navigační systémy. Někteří spojenci z akcí viní Rusko.



„Vesmír je součástí našeho každodenního života, a přestože může být využíván pro mírové účely, může být také zneužit k agresi,“ řekl Stoltenberg. Je tedy podle něj nutné, aby spojenci byli i v tomto prostoru - důležitém pro obranu a důvěryhodné odstrašení - ostražití a pružní.

Zemi v současnosti obíhají asi dvě tisícovky aktivních satelitů. Spolu s nimi ale také přes půl milionů kusů různých trosek - vesmírného smetí, z nichž až 30 tisíc větších předmětů je schopno aktivní satelity poškodit.

Západní analytici také v upozorňují na ambicioznější a zároveň i agresivnější chování Číny a Ruska ve vesmíru. Stejně jako Spojené státy jsou schopny ničit nepřátelské satelity pomocí raket odpálených ze Země a také záměrnými kolizemi se svými satelity na oběžné dráze. Ve vývoji jsou rovněž výkonné lasery, schopné satelity oslepit či poškodit. Moderními prostředky jsou útoky hackerů či rušení satelitního signálu.