Lasery, satelity, stíhačky a více střel. USA změní protiraketovou obranu

„Naše strategie je založena na jediném prvořadém cíli: detekovat a zničit každý typ raketového útoku proti jakémukoli americkému cíli, ať už před nebo po startu. Pokud jde o obranu Ameriky, nedáme nikomu šanci, budeme konat,“ prohlásil prezident Donald Trump.

Revidovaná protiraketová obrana USA Dokument PDF

Více jak stostránkový dokument konstatuje, že protiraketová obrana se stává stále důležitější ve světle toho, jak některé státy budují větší a silnější arzenály. „Zvyšují schopnost podniknout smrtící útoky a zaměřují se na vývoj střel dlouhého dosahu, které mohou zasáhnout cíle ve Spojených státech,“ uvádí zpráva.

Revize protiraketové obrany přichází po osmi letech a za hrozby už neoznačuje jen „darebácké státy“ jako KLDR a Írán, ale také Rusko a Čínu. „Konkurenti, jako je Severní Korea, Rusko, Čína a Írán zvyšují počet, přesnost a sofistikovanost svých raket. Více než 20 zemí využívá balistické střely nebo vyvíjejí hypersonické zbraně - střely, které mohou letět pětkrát rychleji než rychlost zvuku,“ konstatuje zpráva.

Prezident Trump proto při představení dokumentu, podle kterého se má americká protiraketová obrana ubírat v následujících letech, nastínil šest priorit, jež se významně odrazí v příštích obranných rozpočtech. „Jako pro prezidenta je mým prvořadým úkolem obrana naší země,“ řekl.

V první řadě Spojené státy navýší o polovinu počet interceptorů - antiraket určených k ničení balistických střel. Ze současných 44 na 64. Z podzemních sil odpalované střely jsou rozmístěny ve Fort Greely na Aljašce a na Vandenbergově základně v Kalifornii.

Druhou prioritou bude podle Trumpa vývoj a testování nových technologií protiraketové obrany, jako jsou citlivější senzory a radary určené k detekci odpálení raket a jejich sledování.



Za třetí prioritu označil rozvoj efektivních obranných schopností před pokročilým klouzavými a hypersonickými zbraněmi. Čtvrtá priorita se bude týkat financování prvků protiraketové obrany ve vesmíru. Plán připouští nebezpečí militarizace vesmíru, a proto předpokládá další výzkumy a studie.

VIDEO: Ruská armáda otestovala hypersonickou raketu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pátým bodem je pak odstranění „byrokratických překážek“, bránících rychlému nasazení nejnovějších špičkových technologií pro protiraketovou obranu.

Za šestou prioritu pak Trump označil spolupráci se spojenci včetně sdílení informací včasného varování a možného prodeje technologií, které zajistí ochranu spojeneckých zemí před raketami. Ve hře je tak další rozmísťování a prodeje protiraketových systémů Patriot, THAAD a Aegis.

„Revize přichází s hlavním účelem, aby protiraketová obrana odradila možný útok,“ konstatoval politický náměstek ministra obrany John Rood.

Hypersonická hrozba

Jedním z impulzů pro revizi protiraketové obrany je podle Pentagonu vývoj ruských a čínských hypersonických střel, dosahujících rychlost až přes Mach 5. Severní Korea před časem úspěšně testovala mezikontinentální balistické střely Hwasong-13 a Hwasong-14, která by mohly potenciálně zasáhnout některé části Spojených států.

Protiraketová obrana NATO

Rovněž pokrok Íránu v jeho vesmírném programu by pak podle revizní zprávy mohl zkrátit cestu k mezikontinentálním střelám. „Írán disponuje největší silou balistických střel na Blízkém východě a modernizuje a rozšiřuje rozsah svých balistických raketových systémů,“ uvádí se v dokumentu.

Zvláštní pozornost věnuje zpráva obavám z hypersonických střel, které mohou létat velmi nízko a rychle měnit směr. Proto je těžké je zaměřit. Revidovaná americká protiraketová obrana proto počítá s tím, že do deseti let vyvine takové senzory pro rozmístění ve vesmíru, které budou schopné detektovat jejich odpálení. „Cílem je v ideálním případě zachytit raketu v počáteční fázi letu a pak použít střely nebo lasery, které by ji zničily v počáteční nebo střední fázi letu či alespoň v terminální fázi, tedy ve chvíli, kdy se zaměřuje na svůj cíl,“ uvádí dokument.

Už v letech 2021 a 2022 chtějí Spojené státy podle plánu testovat nové prvky takzvané „vesmírné senzorové vrstvy“ protiraketové obrany. Podle ředitele Agentury protiraketové obrany Samuela Greavese jde v případě hypersonických střel o velmi obtížně detekovatelné cíle. „Musíme mít mnohem širší pokrytí. Proto si myslíme, že nejlepším přístupem je síť družic na nízké oběžné dráze. Kolik satelitů a jaká oběžná dráha, to vše zjistíme. Začínáme s tím letos,“ konstatoval.

Pro ničení balistických střel chtějí Američané nově využívat bezpilotní letouny vyzbrojené výkonnými lasery, ale také nejnovější zaváděné stíhací letouny F-35 Lightning II.

Podle náměstka ministra obrany pro výzkum Michaela Griffina, jsou pro letouny už vyvíjeny nové zbraňové systémy včetně modifikovaných střel vzduch-vzduch, schopných zneškodnit některé typy raket. „Jde o technologie, které chceme zkoumat, experimentovat s prototypy a testovat je,“ uvedl Griffin. Jak dodal, některé už v horizontu pár let.

Platformy v podobě bezpilotních letounů a stíhaček označované jako „vzdušný záchyt“ budou podle náměstka Rodda využitelné regionálně, například právě v souvislosti se severokorejskou raketovou hrozbou.



„Myslíme si, že pro některé geografické oblasti je takové nasazení možné a nákladově efektivní, ať už jde o senzorové nebo zbraňové nosiče,“ řekl. „Nechceme dostat do situace, kdy by Severní Korea mohla reálně ohrozit americké města,“ dodal Rood.