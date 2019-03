Rumunsko bude speciálním partnerským státem Dnů NATO v Ostravě

„Rumunsko přijalo nabídku, aby se stalo zvláštní partnerskou zemí na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR,“ uvedla Viorica Dancilaová během jednání s premiérem Andrejem Babišem v Praze. Jakou konkrétní techniku a jednotky letos Rumunsko na dvoudenní přehlídku do Ostravy vyšle, ovšem zatím neprozradila.

Nicméně Rumunsko chce 21. a 22. září na mošnovském letišti prezentovat schopnosti a prostředky vzdušných i pozemních sil a zároveň také techniku a vybavení jednotek pro mimořádné situace ministerstva vnitra.

Koncept zvláštní partnerské země této akce (Special Partner Nation) poprvé organizátoři akce zavedli v roce 2014, kdy se jí stalo Polsko, o rok později Švédsko. Ve velkém rozsahu v roce 2016 prezentovalo své ozbrojené síly Německo, v roce 2017 partnerskou zemí bylo Slovensko a loni Spojené státy.

Rumunsko je v pořadí šestou partnerskou zemí. V rámci Evropy jde o naprosto unikátní koncept podpory, který jiné bezpečnostní akce a airshow nemají.

„Pro Českou republiku je ctí, že se Rumunsko na důležité vojensko-civilní akci představí v tak širokém měřítku. Je to poprvé, kdy partnerskou účast oznámil přímo předseda vlády a během oficiálních jednání,“ konstatoval Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které největší bezpečnostní show každoročně pořádá.

Podle něj to dokládá, jakou prestiž Dny NATO v Ostravě za dobu svého trvání získaly. Pavlačík připomněl, že letos obě země slaví 100 let bilaterálních diplomatických vztahů, 70. výročí NATO a 30 let od pádu komunismu. Česká republika navíc oslavuje 20 let Členství v Alianci.

Spojenectví mezi Československem a Rumunském platilo už v meziválečném období v rámci takzvané Malé dohody, rumunští vojáci pomáhali osvobozovat Československo na konci druhé světové války. Později pak jako člen Varšavské smlouvy se Rumunsko odmítlo podílet na invazi do Československa v roce 1968.

Dny NATO Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se uskuteční 21. a 22. září. Účast už potvrdilo několik zemí. Vstup na akci je zdarma. Je to ojedinělá nekomerční přehlídka, na které mohou návštěvníci vidět vedle nejmodernější armádní techniky také to nejlepší, co má k dispozici policie, hasiči, záchranná služba, celníci, Vězeňská služba a další složky. Loni byl vyrovnán rekord v návštěvnosti - 225 tisíc diváků. Více informací na oficiálních stránkách www.natodays.cz

Rumunské vzdušné síly se na Dnech NATO v Ostravě od roku 2001 představily už šestkrát. Naposledy loni na statické ukázce s transportním letounem C-27J Spartan. Předtím v roce 2016 mohli návštěvníci vidět v divácky velmi žádané letecké ukázce také stíhací letoun MiG-21 LanceR.

Mošnovské letiště je historicky právě s letouny MiG-21 nerozlučně spjato. Od šedesátých let minulého století bylo jejich domovskou základnou. Až do září 1993, kdy odsud startovaly letouny MiG-21 ve verzi MF tehdy už českého letectva.

Rumunské letectvo od roku 2016 své „jedenadvacítky“ postupně vyřazuje ze služby a nahrazuje je stroji F-16. Zatím mají rumunští letci k dispozici 12 repasovaných stíhaček ve verzi Block 15, které získali od Portugalska.

Bukurešť však plánuje nákup dalších až 36 strojů F-16. Podle ministra obrany Gabriela Lesa by mohlo o jít o nové stroje, není ovšem vyloučena ani varianta nákupu již používaných letounů, které by pak prošly modernizací.