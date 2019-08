Americký superobr C-5 Galaxy ovládne Dny NATO v Ostravě

Co se týká rozměrů, jde opravdu o obra. S délkou fotbalového hřiště a výškou šestipatrového domu patří americký stroj C-5 už desítky let mezi největší letouny světa. Do jeho útrob se vejdou jiné letouny, helikoptéry nebo tanky. Celkem až 130 tun nákladu.

Jen pro představu. Takovým typickým mezikontinentálním nákladem na vzdálenost až 9 tisíc kilometrů může být například: dva tanky Abrams nebo deset obrněných vozidel nebo šest bitevních vrtulníků Apache či 345 vojáků s plnou výstrojí.

V nejnovější modernizované verzi s označením C-5M Super Galaxy bude americký stroj jedním z hlavních lákadel tradičních Dnů NATO v Ostravě o víkendu 21. a 22. září na mošnovském letišti.

DNY NATO Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se uskuteční 21. a 22. září. Účast už potvrdilo 15 zemí. Vstup na akci je zdarma. Je to ojedinělá nekomerční přehlídka, na které mohou návštěvníci vidět vedle nejmodernější armádní techniky také to nejlepší, co má k dispozici policie, hasiči, záchranná služba, celníci, Vězeňská služba a další složky. Loni byl vyrovnán rekord v návštěvnosti - 225 tisíc diváků. Více informací na oficiálních stránkách www.natodays.cz

Naposledy jej mohla veřejnost vidět přesně před deseti lety. „Před deseti lety americký letoun C-5 Galaxy zahájil éru velkých letounů na Dnech NATO, když pomyslně otevřel cestu bombardéru B-52. Ten se zde poprvé ukázal rok poté a díky pravidelné účasti se stal jakousi ikonou naší akce,“ konstatoval Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, které akci organizuje.

Spojené státy i letos do Ostravy kromě letounu C-5 vyšlou strategický bombardér B-52 Stratofortress a létající tanker KC-135 Stratotanker.

Účast a prezentaci své techniky na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR aktuálně potvrdilo už 15 zemí, vrcholem dynamických ukázek budou vystoupení tří akrobatických skupin - francouzské Patrouille de France, švýcarské PC-7 Team a finské Midnight Hawks.

Ve službě až do roku 2040

Ačkoliv jsou americký bombardér B-52 i transportní obr C-5 ve službě už přes padesát let, americké letectvo počítá díky nadčasovému designu, spolehlivosti a modernizačním programům s jejich provozem nejméně do roku 2040.

C-5M Super Galaxy Jde o vylepšenou verzi s novými motory a modernizovanou avionikou. Od srpna 2018 provozuje americké letectvo 52 těchto strojů. Posádka: 7 (velitel, pilot, dva letoví inženýři, tři nakladači), minimální varianta 4 osoby



Užitečné zatížení: 130 t

Délka: 75,3 m

Rozpětí: 67,9 m

Výška: 19,8 m

Max. vzletová hmotnost: 418 t

Pohon: turbofan 4×GE

Max.rychlost: 855 km/h

Cestovní rychlost: 833 km/h

Dosah: 9 165 km

Dostup: 11 000 m

Rychlost stoupání: 9,5 m/s

Vzletová dráha: 1 400 m

Přistávací dráha: 1 600 m (1 100 m)

Palivo: 193 600 L Zdroj: Lockheed Martin



Konkrétně vývoj C-5 a jeho počáteční provoz přitom nebyl vůbec jednoduchý. Naopak. Výrobce Lockheed při vývoji v šedesátých letech několikrát významně překročil náklady a dostal se velkých finančních problémů. Hrozil dokonce úpadek firmy.

Navíc záhy po zařazení do služby byla velká část flotily letounů uzemněna, protože se v křídlech začaly objevovat trhliny. Křídla byla nahrazena.

První bojovou misí letouny C-5 prošly v červenci 1970 v jihovýchodní Asii během vietnamské války. Lockheed také plánoval civilní verzi letounu, která měla přepravovat až tisíc pasažérů. Kvůli nezájmu leteckých dopravců ale zůstalo jen u plánů.

Za celou dobu, od roku 1968, došlo kvůli nehodám ke ztrátě pouze pěti ze 131 vyrobených letounů.