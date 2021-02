Unie vydavatelů chce uzákonit povinnost platit za mediální obsah

„Jednalo se o neuvážený jednostranný krok, který ohrožuje svobodu šíření důvěryhodných informací. Tuto svobodu médií si nyní vzal Facebook jako svého rukojmí při prosazování vlastních komerčních zájmů,“ uvedl pro MediaGuru k situaci v Austrálii výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Vztah mezi digitálními platformami a vydavateli v zemích Evropské unie upravuje evropská směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Do českého autorského zákona musí být implementována nejpozději začátkem letošního června. Podle Unie vydavatelů teď vše směřuje k tomu, aby připravenou novelu autorského zákona po vypořádání meziresortního připomínkovacího řízení projednala vláda a poslala ji k projednání Sněmovně.

Po přijetí zákona by v Česku mohl vzniknout nový kolektivní správce vydavatelských práv, který by licenční práva pro technologické platformy mohl centrálně poskytovat a následně by přerozděloval vybrané poplatky všem vydavatelům na trhu.

„Naší snahou je, aby nemohlo dojít ke stejné situaci, jako aktuálně nastala v Austrálii. Facebook tam totiž zneužil postup, který by při výkladu článku 17 mohl zkusit zopakovat také v Evropě. Zablokováním vydavatelského obsahu se chce vyhnout povinnosti odvádět podíl ze svých příjmů v podobě licenčních poplatků,“ komentoval situaci Mach.

„Unie vydavatelů usiluje o to, aby byla povinnost digitálních platforem platit za vydavatelský obsah stanovena přímo v zákoně, a to na základě výkladu znění článku 15 směrnice. Cílem je uložit povinnost platit nejen za kvalitní, původní a pro veřejnou diskusi prospěšný vydavatelský obsah, který je předmětem dosavadních dílčích licenčních smluvních ujednání například ve Francii či Austrálii, ale za veškerý vydavatelský obsah, který Google nebo Facebook užívají,“ doplnil pro server Mach.

Ministerstvo kultury zvažuje doplnit do autorského zákona, aby se užití obsahu týkalo též sociálních sítí.