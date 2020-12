Přelomový zákon v Austrálii donutí Facebook a Google platit za zprávy

Podle zákona, který se tento týden dostává do australského parlamentu, budou Facebook a Google platit zpravodajským médiím za využívání jejich obsahu. Jde o první legislativu na světě, která by tímto způsobem omezovala moc digitálních společností. Tamní zákonodárci tak chtějí podpořit místní vydavatele, jejichž činnost trpí odlivem inzerce právě do online prostoru.