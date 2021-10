Pořadatelé slibují, že další Český mejdan s Impulsem bude opět plný hvězd

„Jsme šťastní a vděční, že si naši posluchači opět našli cestu na náš Český mejdan s Impulsem a to i přes současnou komplikovanou dobu. Jsme také rádi, že se nám i nadále daří vytvářet tradici oslavy české hudby. A máme v plánu v této tradici pokračovat. Ještě než se zavřely dveře O2 areny za posledním letošním mejdanovým návštěvníkem, my už jsme začali připravovat ročník příští,“ s radostí po podařené akci prohlásil generální ředitel Rádia Impuls Jiří Hrabák.

Následujícím 6. ročníkem Českého mejdanu s Impulsem opět ožije pražská O2 arena v sobotu 15. října 2022.

Organizátoři akce znají i jméno prvního potvrzeného interpreta. Do O2 areny se vrátí Michal David. Další jména pořadatelé oznámí už brzy a slibují, že obsazení bude opět hvězdné.

V letošním Českém mejdanu s Impulsem zahráli Chinaski, Marie Rottrová, Mirai, Olympic, Jelen, Xindl X a Michal Hrůza.

„Hraní jsem si moc užil a je to krásný zase hrát pro takové množství lidí. Člověk je z poslední doby zvyklý, že koncerty byly hodně omezený. Je fajn zavzpomínat si na to, jaký to bylo za našich dávných časů a já věřím, že to tak zase bude,“ svěřil se bezprostředně po vystoupení zpěvák Xindl X.

V minulých letech na Českém mejdanu s Impulsem vystoupili například Karel Gott, Lucie Bílá, Kryštof, Marek Ztracený, Hana Zagorová, Meky Žbirka, No Name, Peter Nagy, Richard Müller, Dalibor Janda, Janek Ledecký, Ilona Csáková, Petr Kolář, Sagvan Tofi, Markéta Konvičková či Dasha.

Producenti koncertu – Rádio Impuls, Stratex Communication a Bestsport zahájí prodej vstupenek ve středu 20. října 2021. V prodeji budou opět i speciální lístky VIP Platinum na sezení přímo u pódia.