Maláčová opět chce vyšší rodičovský příspěvek 300 tisíc pro všechny rodiny

Sněmovna přitom schválila kompromis, na němž se dohodli politici ANO a ČSSD, podle nějž se zvýšení má týkat asi osmdesáti procent rodin s malými dětmi. Na vyšší příspěvek mají totiž podle rozhodnutí Sněmovny dosáhnout jen rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku pobírat a nestihly si již vybrat 220 tisíc.

To, aby peníze dostaly rodiny s dětmi do čtyř let bez rozdílu, navrhovali ve Sněmovně marně poslanci opozičních stran ODS, SPD i KDU-ČSL.



Maláčová iDNES.cz řekla, že by nemělo být problém potřebné 2,6 miliardy korun najít, jestliže podle samotného ministerstva financí má letošní rozpočet skončit s nižším schodkem, než vláda předpokládala. Rozpočet je schválen se schodkem 40 miliard korun a Maláčová řekla, že jestliže bude schodek nakonec o třicet miliard korun nižší, mohly by vyšší rodičovský příspěvek dostat všechny rodiny s dětmi do čtyř let. Bude přesvědčovat poslance ČSSD, aby podpořili senátní verzi.

Senát totiž návrh do Sněmovny vrátil s tím, že by vyšší rodičovský příspěvek měly dostat všechny rodiny s dětmi do čtyř let, tedy v širší verzi, než na kterou kývlo hnutí ANO.