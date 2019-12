Maminky přišly přesvědčovat poslance, ať zvýší rodičovský příspěvek všem

15:08 , aktualizováno 15:08

Ve Sněmovně se objevily maminky s malými dětmi. Přišly přesvědčovat poslance, že by rodičovský příspěvek měly zvýšit na 300 tisíc korun všem rodinám, které mají dítě do čtyř let věku. „Mám dvouletého chlapečka a přijela jsem z Brna,“ řekla iDNES.cz Petra Bořilová Linhartová, která si již stihla rodičovský příspěvek 220 tisíc korun vybrat.