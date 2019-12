Lidovci napadnou u Ústavního soudu způsob zvýšení rodičovského příspěvku

Poslanci ANO, ČSSD a KSČM prosadili, že na na vyšší rodičovský příspěvek 300 tisíc korun dosáhnou jen rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku pobírat a nestihly si již vybrat dosud platný rodičovský příspěvek ve výši 220 tisíc korun.



Předseda KDU-ČSL Marek Výborný to označil za diskriminační. „Nepřijde nám fér diskriminovat maminky a tatínky, kteří se již museli vrátit do zaměstnání,“ uvedl Výborný. Návrh připravují lidovečtí senátoři Lumír Kantor a Šárka Jelínková ve spolupráci s iniciativou #TAKÉPEČUJEME.

Rodiče s malými dětmi, kteří ji založili, přišli v úterý do Sněmovny, aby poslance přesvědčovali, že vyšší příspěvek mají dostat všichni. Neuspěli. Jedné z maminek, která přišla lobbovat, ale premiér Andrej Babiš řekl, že jí částku, na kterou nedosáhne, doplatí ze svého.



Ústavní stížnost senátoři podají, až zákon o zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun podepíše prezident Miloš Zeman a začne od ledna příštího roku platit.

„Přijetím zákona o zvýšení rodičovského příspěvku jen některým rodičům došlo k porušení Listiny základních práv a svobod a právního státu. Domníváme se, že princip, kdy jedna skupina rodičů je diskriminována proti druhé, je proti ústavnímu pořádku. A nemůže být tolerován, jen proto, že to vyhovuje politice některé strany či hnutí,“ řekl Kantor.



Na vyšší rodičovský příspěvk po změně dosáhne asi osmdesáti procent rodin s malými dětmi. Kdyby ho dostaly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, stálo by to podle ministryně financí Aleny Schillerové o 2,6 miliardy korun více a v rozpočtu na to nejsou peníze.