Poslance čeká poslední kolo bitvy, kdo dostane vyšší rodičovský příspěvek

„Dochází k obratu na straně sociální demokracie. Za ten rok se úplně všichni postavili na moji stranu, to znamená celá opozice v Poslanecké sněmovně, celý Senát,“ argumentuje Maláčová. Zdrženlivější je šéf strany Jan Hamáček.

„Pokud jsme všichni zvedli ruku pro rozpočet, bylo by to velice nestandardní, abychom nyní změnili názor,“ reagoval na nápad Maláčové premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Sněmovna rozhodne, zda potvrdí kompromis, který už jednou prosadili poslanci ANO, ČSSD a KSČM, podle kterého se zvýšení rodičovského příspěvku nemá týkat všech, ale asi osmdesáti procent rodin s malými dětmi. Na vyšší příspěvek mají podle původního rozhodnutí Sněmovny dosáhnout jen rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku pobírat a nestihly si již vybrat 220 tisíc. Druhá varianta, o které se bude hlasovat a kterou navrhuje Senát, podporuje ji opozice a Maláčová, by zajistila vyšší rodičovský příspěvek 300 tisíc korun všem rodinám s dětmi do čtyř let.

Poslanci mají také znovu projednat vládní daňový balíček, který počítá se zvýšením spotřební daně z lihovin a z tabákových výrobků, a který také vrátil Senát. Senátoři se postavil proti zvýšení zdanění loterií a zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Chtějí také upravit zdanění části technických rezerv pojišťoven. Je ale téměř jisté, že daňový balík potvrdí většina poslanců – ANO, ČSSD a KSČM – v původní sněmovní verzi.