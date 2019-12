Zeman stvrdil vyšší rodičovskou, na příspěvek nedosáhne pětina rodin

V případě vícerčat se rodičovská zvýší ze současných 330 tisíc na 450 tisíc. O prezidentově podpisu informoval na hradním webu prezidentům mluvčí Jiří Ovčáček.

Vyšší příspěvek budou dostávat podle předlohy rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek k lednu ještě pobírat. Přesná částka bude záviset v těchto případech na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte.

Sněmovní opozice a Senát neuspěly při schvalování novely s návrhy, aby zahrnula také rodiče dětí mladších čtyř let, kteří již příspěvek v dosavadní výši vyčerpali. Jde přibližně o 70 tisíc rodin z celkového počtu asi 350 tisíc rodin.

Úřad práce zaznamenal v posledních týdnech kvůli podmínkám růstu rodičovské zvýšený zájem rodičů o snížení měsíční dávky a prodloužení doby čerpání. Opoziční ODS už avizovala, že připraví „opravnou“ novelu.

Navýšení rodičovské prohloubí příští rok rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun. V případě širšího okruhu nárokem by stát vydal navíc dalších zhruba 2,6 miliardy korun.

Předloha obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání, a nepřijít přitom o rodičovskou, se od ledna zdvojnásobí. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově to bude až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí. Dolní komora vložila do novely už při jejím prvním schvalování opatření, jejichž cílem je zamezit zneužívání příspěvku na bydlení.

Měly by příspěvek dostat všechny rodiny s dětmi do čtyř let?