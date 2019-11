Kompromis prošel, aby neostrouhali všichni, vzkazuje Maláčová rodinám

Věří, že návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun od ledna příštího roku beze změn schválí Senát. „Pevně doufám, že senátoři nevrátí zákon do Sněmovny,“ řekla ministryně. Velmi pravděpodobné je, že pak zákon podepíše prezident Miloš Zeman. „Jakmile se to stane, všichni rodiče do dvou dnů dostanou dopis od úřadů práce,“ vzkázala Maláčová rodinám, které pobírají rodičovský příspěvek.

Zvýšení se týká asi osmdesáti procent rodin s malými dětmi. Na vyšší příspěvek mají podle rozhodnutí Sněmovny dosáhnout jen rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku pobírat a nestihly si již vybrat 220 tisíc. To, aby peníze dostaly rodiny s dětmi do čtyř let bez rozdílu, navrhovali marně poslanci opozičních stran ODS, SPD i KDU-ČSL.



Rodičovský příspěvek v budoucnu jako prodloužená mateřská?

Už nyní má Maláčová v hlavě to, že by v budoucnu rodičovská měla být koncipována jinak, než nyní. „Myslím si, že správná cesta by byla, aby rodičovská byla prodloužená mateřská, to znamená peněžitá pomoc v mateřství, takže by se odvíjela od předchozího příjmu,“ uvedla Maláčová.

Mateřská se v Česku vyplácí z nemocenského pojištění. Činí 70 procent denního vyměřovacího základu a poskytuje se 28 týdnů.

Poslanci se ve čtvrtek zabývali návrhem TOP 09, který by upravil výpočet mateřské. „Existuje zde určité znevýhodnění těch, kteří mají příjmy o něco vyšší, čili jsou středně či výše příjmoví. Navrhovaná úprava toto znevýhodnění zmírňuje faktickým zrušením redukce vyměřovacího základu,“ řekla ve Sněmovně první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která úpravu navrhla. Pomohla by matkám, které měly před odchodem na mateřskou měsíční hrubý příjem nad 33 500 korun. Třeba při příjmu 37 tisíc korun by se jim mateřská zvýšila asi o 1050 korun.

„Nepodporuji to. Naším zájmem by nemělo být podporovat nadprůměrně příjmové maminky, ale většinu rodin,“ řekla iDNES.cz Maláčová. O návrhu TOP 09, který by zvýšil mateřskou rodinám s vyššími příjmy, by Sněmovna měla hlasovat na své příští schůzi.