Hádky politiků o daně odložily zvýšení rodičovského příspěvku

Schvalovat ve středu odpoledne vyšší rodičovský příspěvek navrhl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Jménem dvou opozičních pravicových stran ODS a TOP 09 to zavetoval šéf poslanců občanských demokratů Zbyněk Stanjura.

Lítost nad postupem ODS a TOP 09 vyjádřil předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Lidovci byli přesvědčeni o tom, že předlohu bylo vhodné projednat už ve středu odpoledne.



„Celou dobu navrhujeme, aby na prvním místě bylo zvýšení rodičovského příspěvku,“ řekl k tomu Stanjura. Přestože poslanci ve středu hlasovali o všech pozměňovacích návrzích k vládnímu daňovému balíčku, hlasování o zákonu jako o celku se podařilo opozici zatím zabránit, a to tím, že šéf klubu poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek dokázal hovořit do 14 hodin, tedy v rámci doby, kdy se standardně ve středu v pátek schvalují zákony.

„Byla unikátní šance odhlasovat daňový balíček i zvýšení rodičovského příspěvku,“ posteskl si šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Podivoval se nad obstrukcí, kterou zvolily ODS a TOP 09, stejně jako jeho kolegyně Hana Aulická Jírovcová.



V pátek se v 9 hodin vrátí Sněmovna k mimořádné schůzi o rodičovské, kterou vyvolala ODS, ale již o patnáct minut později na návrh vlády bude hlasovat o daních. Přetahovaná mezi vládou a opozicí o to, který z obou zásadních vládních návrhů Sněmovna odhlasuje, tak pokračuje.



spor v souvislosti s rodičovským příspěvkem je o to, zda dostanou všechny rodiny s dětmi do čtyř let, či jen některé. Vláda navrhla, aby na příspěvek dosáhly rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku od státu pobírat. To bude stát 8,6 miliardy korun.

Kdyby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, i ty, které si již částku 220 tisíc korun stihly vybrat, bylo by to pro státní kasu o 2,6 miliardy korun dražší.



To, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, neúspěšně ve vládní koalici prosazovala ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Nyní to navrhují opoziční poslanci.