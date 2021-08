Návrat do školy nejvíc stresuje maturanty, malé děti se těší, tvrdí politici

Poslankyně Kateřina Valachová souhlasí s tím, že by na začátku školního roku měla platit základní proticovidová opatření. Zmínila například zavedení ochrany dýchacích cest na chodbách nebo toaletách, odmítá ale ostrakizování dětí, které se odmítnou testovat. Uvedla to ve vysílání CNN Prima News. K netestovaným dětem by opatrně přistupoval i senátor Mikuláš Bek.