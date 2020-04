Rozhodnutí soudu vrátilo do hry možnost prodloužení nouzového stavu

To, co iDNES.cz řekl jeden z ministrů, potvrdil odpoledne v ČT ústavní právník Marek Antoš. „Pokud měl někdo představu, že je možné formálně neprodloužit nouzový stav, ale přitom všechno zachovat a jet dál v režimu ministerských opatření, tak teď vidí, že to nejde,“ míní Antoš. Pokud mají opatření vlády trvat dál, tak podle něj bude nezbytné nouzový stav prodloužit.

Vláda bude o i možném prodloužení nouzovém stavu jednat ve čtvrtek večer od 20 hodin, kdy bude pokračovat přerušené jednání.

Horlivým zastáncem prodloužení nouzového stavu je šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček. Premiér Andrej Babiš naopak v úterý řekl, že už nouzový stav, který platí do 30. dubna, prodlužovat nechce a že stejný názor mají i ostatní ministři za ANO. Vypadalo to, že je „vymalováno“ a Hamáčkův návrh je ze hry.



Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

Verdikt soudu to změnil. „Soud shledal, že za situace, kdy je vyhlášen nouzový stav, může omezit základní práva a svobody v natolik masivní míře pouze vláda, a to svým unesením vydaným na základě krizového zákona,“ uvedl soudce Městského soudu v Praze Štěpán Výborný. Vláda podle něj měla opatření vydat v režimu krizového zákona. „Soud musí odmítnout, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo,“ uvedl.



Ochotu pomoci vládě prodloužit nouzový stav deklarovali komunisté. Stav nouze jsou komunisté připraveni prodloužit do 17. května. „Ta opatření jsou stále nutná,“ uvedl tento týden předseda KSČM Vojtěch Filip.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Vláda se zatím ve čtvrtek rozhodla zmrazit ceny nájmů. „Ode dneška až do ukončení mimořádných opatření nelze zvýšit nájemné z bytů. I malé zvýšení nájmu může lidem způsobit existenční problémy. Teď jim dáváme záruku, že v dnešní nelehké situaci jim náklady na bydlení neporostou,“ oznámila na Twitteru ministryně financí Alena Schillerová.

Naopak odložila jednání o návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, aby byly firmám odloženy či úplné odpuštěny sociální odvody na půl či čtvrt roku.



Počet osob s covid-19 dle krajů