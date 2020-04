Nouzový stav není pro nákup pomůcek nutný, tvrdí platforma

Podle platformy je i za současné krizové situace kvůli šíření koronaviru třeba zachovat transparentnost ve státních zakázkách či poskytování finanční pomoci.

Prvním balíčkem doporučení je právní analýza ke zmíněným rychlým vládním nákupům, kterou Rekonstrukce státu zveřejní ve středu. Šéf Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček se v posledních dnech opakovaně vyslovil pro další pokračování nouzového stavu, který platí kvůli koronaviru v Česku od 12. března. Podle Hamáčka by ukončení nouzového stavu přineslo komplikace, například by nebylo možné centrálně nakupovat zdravotnické prostředky. Premiér Andrej Babiš ale řekl, že on i ministři ANO s prodloužením na dobu po 30. dubnu nesouhlasí.

„Rychlé veřejné zadávání nákupů zdravotnického materiálu není samo o sobě přijatelným důvodem pro prodloužení nouzového stavu. Rychlé nákupy umí i zákon o veřejných zakázkách při dodržení základních standardů transparentnosti a hospodárnosti,“ sdělil předseda spolku Oživení, který je součástí Rekonstrukce státu, Marek Zelenka.

Rychlé státní nákupy jsou podle něj možné třeba prostřednictvím takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel zakázky může základní administrativní podmínky tohoto řízení splnit ve dvou až třech dnech.

„To by nemělo nákupy významně zpomalit. Zvlášť pokud uvažujeme, že již existuje určitý polštář základních pomůcek a ochranných prostředků,“ píše v tiskové zprávě Rekonstrukce státu. Navíc armáda, policie a další složky integrovaného záchranného systému mají v případě krajně naléhavých okolností úplnou výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

„Máme za sebou přes měsíc nouzového stavu. Na začátku vláda musela především rychle reagovat proti nekontrolovatelnému šíření epidemie. Dnes jsme již v další fázi boje, který není jen o rychlosti, ale také o chytrých opatřeních,“ sdělil ředitel organizace Frank Bold a iniciátor Rekonstrukce státu Pavel Franc.

„Mezi základní elementy chytrých opatření je transparentnost, férovost a respekt k občanům. Navrhujeme konkrétní kroky, jak bojovat s koronavirem bez právních přešlapů, v mezích ústavy a transparentně. Krizový stav se nesmí stát krizí právního státu, a krizí důvěry občanů ve stát,“ doplnil.

Nouzový stav kvůli epidemii koronaviru v Česku platí od 12. března a vláda ho může vyhlásit nejvýše na měsíc. Menšinová vláda ANO a ČSSD proto žádala Sněmovnu o prodloužení o dalších 30 dnů, ale poslanci schválili prodloužení jen do 30. dubna. K dalšímu prodloužení nouzového stavu po konci dubna se část sněmovní opozice staví rezervovaně. Komunisté, kteří Babišovu menšinovou vládu tolerují, jsou ale připraveni podpořit pokračování mimořádného stavu do 17. května.

